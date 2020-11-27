特企／手機也能拍節目！品牌攜金鐘獎製作人驚艷眾人

手機也能拍攝綜藝節目？致力為消費者創造優質娛樂體驗的全球前五大手機商 vivo，首度跨界與台灣第一位入圍LVMH Prize全球時尚大獎的ANGUS CHIANG江奕勳合作推出「vivo AC LIVE秀」，邀請金鐘獎節目製作人「老K」梁庭豪使用最新旗艦手機 vivo X50 Pro，趣味翻玩十多年前本土經典綜藝節目《TV搜查線》、《案發現場躲貓貓》與《你要去哪裡》，打造《vivo YT搜查線》、《vivo 按發現場》與《vivo 你要喝什麼》三集全新嶄新娛樂節目。

我是廣告 請繼續往下閱讀

首集請到阿Ken與派翠克等綜藝明星擔任首發《vivo YT搜查線》主持人，有別於一般節目都是使用大型攝影機拍攝，現場直接使用vivo X50 Pro 突破性科技「微雲台」防手震功能、「60倍超級變焦」、「4800萬超感光夜攝」和「智能追焦」等功能進行「跟監」，進而發現一連串爆笑結局的精采過程，《vivo YT搜查線》即日起於vivo 官方YouTube全球首播，搞笑重現台灣觀眾共同的觀影回憶。

隨著自媒體時代來臨，無論身為YouTuber或拍攝Vlog，都需要隨時隨地就能產出優質影音內容的手機，為了有效解決消費者最在乎的「手震」問題，vivo X50 Pro首創「微雲台」影像系統，採用雙滾珠懸架結構和機械運動補償原理有效提升防手震效果，防震角度是傳統OIS光學防手震的3倍，使拍攝效果更清晰，只要一機在手「人人都是攝影大師」；搭配8.04mm輕薄機身、6.56吋3D極點全螢幕、內建Autozoom電影運鏡配合環繞三麥追焦、DSLR專業50mm F/2.0定焦人像鏡頭等規格設計，讓消費者擁有vivo X50 Pro，就像攜帶一台專業攝影機出門，輕鬆享受專業旗艦技術帶來的超有感影像體驗。梁庭豪表示：「一般來說手持即使再穩，跑動拍攝時仍會發現畫面有些微的抖動，手持vivo X50 Pro拍攝時，就像內建三軸穩定器一樣，有效解決手持拍照易造成的晃動問題，畫面完整也不會犧牲影像解析度，讓人感到驚艷！」





「vivo AC LIVE秀」祭出知名「綜藝咖」與人氣 YouTuber 卡司陣容，包括近十年未在台灣綜藝節目露臉的「孔哥」九孔驚喜現身，還有阿Ken、阿達、威廉、派翠克、籃籃、嗨咖、美麗本人、禁藥王與栗子、Dora 謝雨芝、馮秉軒(餅乾)等人。首集推出的《vivo YT搜查線》由阿Ken與派翠克在中擔任「搜查專家」，模仿初代主持人「黑人」陳建州與「小豬」羅志祥以招牌口號「真情大考驗」開場，並透過跟監方式為職棒啦啦隊成員籃籃調查「棒棒堂」成員威廉的鬼祟行徑，逼真的「類戲劇」橋段逗笑許多觀眾，勾起台灣綜藝節目黃金時期全家坐在電視機前觀影的共同回憶。



