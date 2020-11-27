寇乃馨砸爛10萬元吉他　黃國倫淡定：妳比琴重要

由羅大佑、王治平、黃國倫、陳子鴻等人發起的「GUITAR MANIAC因為愛琴吉他音樂節-百年百琴吉他特展」於今（27）日正式開展。而黃國倫也在現場宣布將推出「愛琴計畫- 送吉他到偏鄉」，期盼未來企業贊助，讓偏鄉小孩有機會可以學習吉他。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪本展（左起）、李明智、陳子鴻、黃國倫、王治平、陳子文等人發起的「GUITAR MANIAC因為愛琴吉他音樂節-百年百琴吉他特展」正式開展。（圖／因為愛琴提供）