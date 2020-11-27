寇乃馨砸爛10萬元吉他　黃國倫淡定：妳比琴重要

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寇乃馨砸爛10萬元吉他　黃國倫淡定：妳比琴重要

記者吳雨婕/台北報導

calendar_today2020-11-27 15:17:29

羅大佑、王治平、黃國倫、陳子鴻等人發起的「GUITAR MANIAC因為愛琴吉他音樂節-百年百琴吉他特展」正式開展。（圖／因為愛琴提供）
▲黃國倫（中）提到老婆寇乃馨曾經砸爛他的10萬元吉他。（圖／因為愛琴提供）
由羅大佑、王治平、黃國倫、陳子鴻等人發起的「GUITAR MANIAC因為愛琴吉他音樂節-百年百琴吉他特展」於今（27）日正式開展。而黃國倫也在現場宣布將推出「愛琴計畫- 送吉他到偏鄉」，期盼未來企業贊助，讓偏鄉小孩有機會可以學習吉他。
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談到吉他，陳子鴻話匣子被打開的表示：「真的太愛吉他了，所以從AKB48 Team TP中又特別企畫樂團The Puzzle5，今天帶她們來觀摩參觀。」黃國倫自爆，曾與老婆寇乃馨吵架，對方隨手拿起身邊價值10萬的吉他就砸了，「我跟老婆說，樓下還有60多把，如果砸琴讓妳快樂，妳就繼續砸，因為妳比琴更重要。」寵妻宣言立刻讓寇乃馨消氣，而且隔年生日就收到寇乃馨送的價值12萬美金（約台幣342萬 元）的吉他作為禮物。
▲羅大佑、王治平、黃國倫、陳子鴻等人發起的「GUITAR
▲洪本展（左起）、李明智、陳子鴻、黃國倫、王治平、陳子文等人發起的「GUITAR MANIAC因為愛琴吉他音樂節-百年百琴吉他特展」正式開展。（圖／因為愛琴提供）
愛貓的王治平，自行設計製作貓吉他，前前後後花費近4個月，來往溝通無數次，包括設計圖、木材選料等，貓頭、貓爪通通變成設計，該吉他對他而言充滿無比紀念價值。陳子文則是推薦日本知名製琴師為他量身打造的吉他，原來該名製琴師因為種種緣故後來跑到台灣躲起來做琴，經過他的三顧茅廬，終於幫他做了一支樸實又簡單的吉他，讓陳子文愛不釋手。
▲羅大佑、王治平、黃國倫、陳子鴻等人發起的「GUITAR
▲王治平（後排右二）自行設計製作貓吉他。（圖／因為愛琴提供）
 
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