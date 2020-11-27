特企／《靈境殺戮》「攻城戰」　全台引爆

由韓國團隊Blue Potion Games研發，並與GameSword 劍聖遊戲平台聯合推廣發行的最危險MMORPG手機遊戲《靈境殺戮》於今(11/27)改版，正式開啟「攻城戰」系統，並新增了全新地圖及全新套裝裝備，還有珍稀活動獎勵，要讓天選者們帶著爆滿的資源迎接全新的挑戰。

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(影片連結：https://youtu.be/m7aBoi8BEPg)

攻城戰夾帶傭兵系統來勢洶洶 攻防交替搶奪領地稅金





《靈境殺戮》「攻城戰」正式開啟，與「領地戰」的玩法相同，天選者們需先以投標方式參與，投標時間為週日06:00~週四22:00，但本次更新後首次投標將於11/30(一)開始， 戰鬥於每週日20:00進入準備狀態，21:00~22:00期間進行戰鬥，贏得首勝的血盟將可獲得累積已久的高額稅金獎勵，累至目前為止價值已高達2,870萬台幣；而領地戰玩法，本次也做了小小的變動，勝利後無法佔領領地，但勝利後的增益效果仍可維持到下次領地戰前，領地稅金也改為基本稅金5%，兩種玩法都帶來滿滿的獎勵，天選者們是否摩拳擦掌躍躍欲試了呢！？





為了讓天選者們在「攻城戰」中得到更強大的血盟戰力，本次還增加了傭兵系統，欲挑戰的血盟可透過血盟長發出傭兵募集，等級70以上的玩家可申請加入想參加的血盟，協助心儀的血盟奪取勝利，贏得勝利後更可獲得傭兵支援獎勵喔！傭兵募集及傭兵申請時間為每周日20:00~22:00(攻城戰準備時間~攻城戰結束前)。





全新地圖全新冒險 豐富怪獸圖鑑 戰力飛速升級





本次改版後，新增了「凱基斯要塞3層」地圖及全新的怪物，天選者們快快展開全新的冒險之旅吧！體驗全新的領域之外，還能蒐集「怪物圖鑑」，豐富你的圖鑑，獲得海量的經驗值提升戰力！





全新套裝裝備 防禦加成戰力飆升





《靈境殺戮》本次改版新增了全新的套裝裝備，有傳說級的「伊頓套裝」、「斯特蘭德套裝」；英雄等級的「路丁套裝」、「塔倫套裝」；稀有級的「亞薩套裝」；以及套裝製作公式，可使角色屬性大幅加成，提升戰力。





事前預約活動獎勵入荷 限時獎勵公式接手登場





天選者期盼已久的獎勵，可使裝備起死回生的「馬倫的恢復卷軸」、救活商城飾品的「蘿潔的紅色恢復卷軸」、超強珍稀防爆卷軸材料「燦爛的羊皮紙」及道具滿滿的「傭兵成長支援禮包」，在本次更新後終於可領取了，天選者們可至預約活動頁面查詢序號！此外自2020/11/27(五)~2020/12/24(四)維護前，在指定的時段登入，還可額外獲得「燦爛的羊皮紙」，亦加入了期間限定的「燦爛的武器強化卷軸(活動)」及「受祝福的武器強化卷軸(綁定)」製作公式，天選者們記得掌握時機才能獲得這些珍稀的獎勵喔!!





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