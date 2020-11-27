機車頭燈不亮 開單處罰還要扣留牌照
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-11-27 16:01:20
機車頭燈不亮，除了開單處罰並要扣留牌照？一名騎士不服其機車頭燈不亮，警察除了開單還要扣他的車牌；警方解釋，依照道路交通管理處罰條例第20條之規定「汽車引擎、底盤、電系、車門損壞，行駛時顯有危險而不即時停駛修復者，處汽車所有人1800元以上3600元以下罰鍰，並扣留其牌照，責令修復檢驗合格後發還之」予以舉發；而頭燈就是屬於「電系系統」，希望民眾能夠瞭解。
台中市第六分局何安派出所員警於109年11月23日19時15分許，在文心路發現一名許姓民眾駕駛一輛重機車未開車燈，當時為夜間未開燈行駛顯有危險，員警依規定予以攔停，並與該民眾確認該車頭燈近燈無法開啟後，依照道路交通管理處罰條例第20條之規定「汽車引擎、底盤、電系、車門損壞，行駛時顯有危險而不即時停駛修復者，處汽車所有人1800元以上3600元以下罰鍰，並扣留其牌照，責令修復檢驗合格後發還之」予以舉發。該名機車騎士被警員開罰單後，警員表示還要扣留他的機車牌照，騎士頓時感到不可思議，認為警員太超過了，氣得打手機撂來兩位朋友助勢評理，還拿出手機拍攝員警蒐証，執勤員警當場清楚地告知對方所憑據的法條，及94年12月28日修正已將頭燈納入電系系統之重要設備，請民眾能夠理解。來助勢的朋友對法條也略知一二，懂得向員警要求索取「警察行使職權民眾異議紀錄表」；但警方解釋，民眾對於交通舉發不服，應依道路交通管理處罰條例第9條「不服舉發事實者，應於三十日內，向處罰機關陳述意見」提出申訴」，非適用警察職權行使法規定之警察行使職權民眾異議紀錄表，該異議紀錄表是民眾被警方臨檢時，若有異議情事時才適用。第六分局希望藉此案例能讓民眾對此法令有清楚瞭解。