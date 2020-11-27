特企／2020桃園仙草花節　開幕倒數！

去年首度舉辦的桃園仙草花節，挾帶大面積的紫爆魅力，成為洗版各大社群平台的必備美拍照片。今年桃園市政府農業局將延續紫色浪漫氛圍，於11月28日推出「2020桃園仙草花節」，展期為期16天，將一路綻放至12月13日，為桃園花卉盛事再添話題。

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時尚農業 夢幻仙境在楊梅

今年桃園仙草花節維持於楊梅上湖派出所周邊舉行，種植面積約5.8公頃，以多達12.5萬株的仙草花打造浪漫仙境。展區規劃以「時尚農業」為主題，推出一系列純淨絕白的夢幻裝置作品，其中最大型的「微光」裝置，結合桃園千塘之鄉意境，以水池粼光與岸邊仙草花、純白裝置相映，形成如夢似幻的仙境場景。





走訪仙草花節除了一睹紫色美景外，許多人也會與花卉合照留下美麗倩影。主辦單位今年特別針對喜愛拍照的旅客推出「素人美拍大師計畫」，每件裝置作品皆依擺放位置、花卉狀況、裝置尺寸規劃最佳拍照點，只要依照推薦角度取景，人人都可拍出零失誤美照。主辦單位也特別開放位於派出所旁的花田，提供遊客自由進入花道間拍照，只要走進花道就能輕易拍出置身花海的美麗景致。





2020桃園仙草花節特別邀請擁有大型花卉活動經驗的桃園青農陳士賢擔任仙草花技術統籌，以及今年獲得（第32屆）十大神農獎的桃園青農吳成富加入，共同帶領桃園市青年農民生產合作社多位青農，從現場整地、養護、種植、施肥，悉心照料確保展區花卉能於花季期間盛開綻放！





桃園仙草花節的舉辦帶動了楊梅休閒農業區周邊觀光人潮，桃園市政府農業局也邀請在地農場共襄盛舉，本次參與的農場有「耀輝牧場」、「老牛休閒園藝」、「肥嘟嘟多肉植物園」、「映象農場」、「亞植有機農場」、「三湖農場」、「員本社區」、「柏園」、「龍門錦鯉」、「紫城農場」、「台塑楊梅有機農場」也紛紛針對本次花季推出深度的農事體驗活動，花季期間民眾能夠體驗親自採摘食材料理，更能透過親自下田感受農事過程感受楊梅「仙境之美」，並且擴大桃園仙草花節區域連鎖效益，深化民眾對於楊梅休閒農業區的區域印象！





假日活動周周精彩仙草千人宴移師遊客中心





假日期間主舞台區將以每日特色推出主題活動，11/28以熱鬧踩街揭開活動序幕，並由「泡藝大師」蘇仲太所帶領的泡泡家族呈現夢幻泡泡秀；11/29由萬能科技大學與蔬食餐廳果然匯結合，上演出一場仙草花節限定菜色時尚發表會；12/5則由紐約大蘋果樂團帶來一場熱情、搖擺的爵士音樂秀；12/12由好玩的劇團結合戲劇與雜技演出，吸引大小朋友目光。閉幕日(12/13)當天則邀請遊客帶上野餐用具，搭配台灣百大品牌的郭元益餅乾、紫羅蘭樂團，來一場悠閒的下午茶時光。





由楊梅區公所搭配仙草花節期間所舉辦的仙草千人宴，今年移師楊梅休閒農業區遊客中心，並選定於12/6席開百桌。主辦單位也提醒遊客留意活動地點變動，避免報到當日至花田展區撲空，錯過品嚐佳餚的絕佳時刻。





周邊管制 搭乘大眾運輸賞花最自在





仙草花節活動期間假日，高鐵南路八段至富豐三路一段、上湖一路至楊湖路二段915巷、富豐三路一段至楊湖路三段區域將進行交通管制，建議欲前往賞花遊客可搭乘大眾運輸至富岡火車站(每日)或楊梅火車站(假日限定)，轉搭接駁車進入展區，避免因塞車而影響賞花雅興。





除大會提供之接駁車，自行前往的旅客也可由台鐵富岡站搭乘樂活巴L612至上湖派出所下車；台鐵楊梅站搭乘樂活巴L615至上湖一路225巷下車、新竹客運5607至上湖站下車，再步行前往會場。





平日自行開車前往的旅客，北上旅客建議停放P1停車場(高鐵南路八段)，南下則建議停放P2停車場(楊湖路三段135巷)。假日旅客則建議停放於中國科技大學校區內，並轉乘接駁車前往會場。





共同遵守防疫措施 自在享受浪漫仙境

桃園市政府農業局表示，配合中央流行疫情指揮中心啟動的「秋冬防疫專案」政策，使民眾在場所或活動中能持續、有效地保持社交距離，也呼籲民眾進入會場請配戴口罩。如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應避免前往，遵守防疫措施，享受安全自在的浪漫夢幻仙草花節！