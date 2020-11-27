影／菸酒不離身小心喉癌上身　長期聲音沙啞要盡速就醫　

從年輕到現在幾乎菸酒不離身，老琳（化名）半年前講話聲音開始出現沙啞情形，到醫院檢查發現聲帶竟長了1.5公分的大腫瘤，已經是喉癌二期，求助彰化醫院，為了保留說話能力，50歲的老琳歷經35次辛苦的放射及化學治療，現已經恢復健康，老琳說，語言才能展現溫度，再苦也要撐過來。

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▲衛生福利部彰化醫院今年引進最新的高精準度放射治療儀器。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

× ▲衛生福利部彰化醫院今年引進最新的高精準度放射治療儀器。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

「我還想講話！」老琳有菸酒習慣30年，半年前聲音開始沙啞，他不以為意，3個月後幾乎沒聲音了，到衛生福利部彰化醫院就醫發現聲帶長了1.5公分大腫瘤，竟是二期喉癌，老琳認為說話才能表達情感，醫療團隊為了保留其說話功能，不採喉頭切除，進行放射線及化學治療，現在他說話無礙，預後良好。

▲治療後的影像，腫瘤已經消失。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

× ▲治療後的影像，腫瘤已經消失。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

老琳表示，他種稻為生，抽菸30年了，是老菸槍，也喝酒30年，一週總要喝個幾天，至於檳榔則是以前曾嚼過，沒有變成習慣。這半年來他先是聲音沙啞，大概3個月後「失聲」，只剩下氣聲，並不會覺得疼痛，只是說話時別人聽不到，難以溝通，內心頗為不安，他連跑了2家醫院，都得到同樣的結果，就是喉癌，他希望不要切除喉頭，讓他可以再講話，最後決定在彰化醫院進行放射線及化學治療。

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方指出，病患來就診時已經只剩下氣聲，外人很難聽得懂患者說什麼，經內視鏡檢查，發現聲帶處有腫瘤，進一步的核磁共振攝影及病理切片，確診為第二期喉癌。

彰化醫院放射腫瘤中心主任宋時雨表示，喉癌常以切除部分喉頭或全切除治療，全切除喉頭會失去聲帶，無法說話，常需以人工發聲器發聲，還需要做氣管造口，生活品質比較差，也比較會引起側目，而患者希望可以回到說話的狀況，經過評估，和患者達成放射線及化學治療的共識。

▲核磁共振影像，箭頭處為聲帶處的腫瘤。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

× ▲核磁共振影像，箭頭處為聲帶處的腫瘤。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

宋時雨說，患者進行了每週5次共35次的放射線治療加上化療，也很配合，熬過療程中喉嚨痛及皮膚紅腫等不適的副作用，目前內視鏡已看不到腫瘤，接下來還要定期追蹤；宋時雨指出，放射線治療就是用高能量的放射線照射患部，以消滅腫瘤，最大的好處是能夠保留喉部的機能。