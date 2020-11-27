堅持不標示萊豬？國民黨：若是主權國家就該標
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-27 15:14:04
萊豬即將在明年元月一日進口，卻傳出蘇貞昌內閣堅持不標示「萊豬」字樣或圖示，強調如果標了，美方可能認定「技術性貿易障礙」。國民黨文傳會主委王育敏27日表示， 不同的國情，有不同的民意、不同的做法，如果中華民國是個主權獨立的國家，就應回歸民意，標出哪些肉品是萊豬。
對於萊豬爭議，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中19日表示，美方曾表達關切，提醒台灣不能造成「技術性貿易障礙」。王育敏指出，民進黨口口聲聲說「中華民國是主權獨立的國家」，不同的國家，當然有不同的國情、不同的民意，所以中華民國對於瘦肉精豬肉，當然有不同的做法，這才證明我們是主權獨立的國家。王育敏說，「請相關官員不要顢頇，應該要站在民意這一邊，而不是阻擋民意，對於人民提出任何要求，一昧都說不可行」。
鄧振中19日指出，美國希望台灣遵守國際規範。所謂國際規範，就是如果國際有清楚規範，台灣就依照規定，但若有不清楚的地方，就依照國際慣例，看看其他國家怎麼做。美國也提醒台灣，美豬進口相關措施絕不能造成「技術性貿易障礙」。