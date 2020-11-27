台中國際花毯節十週年　新社賞花山城食宿樂遊

年末最盛大的花卉慶典「2020台中國際花毯節」10週年大展邁入第二週！超過30公頃的花卉展地結合10米高的紅心皇后，新社花海暨台中國際花毯節堪稱台灣版的普羅旺斯，讓大家不能出國也能欣賞到最美風景。搭配此盛典，盧市長特別推薦新社遊程，歡迎民眾來賞花，感受台中的繽紛。

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此外，吞雲吐霧的智蟲、瘋狂茶會的帽匠、趕時間的兔子也會現身園區，活潑生動讓民眾彷彿走入愛麗絲夢遊仙境般。而新社花海今年響應2020結合「愛你愛你」主題，有象徵百年好合的台灣百合在花海與大家浪漫相遇。





▲受民眾喜愛的打卡熱點是色彩鮮艷的星願紫風車。（圖／台中市觀旅局提供）

中市觀旅局長林筱淇建議，逛完花毯節後，午餐可選擇於臨近的店家體驗以新社特產「香菇」為主題的美食，養生菇類火鍋、香菇香腸、香菇肉燥飯、炸菇梗等，絕對能滿足味蕾。飽足後推薦到新社商圈的「星願紫風車」或是「馬力埔彩繪小徑」拍照打卡。星願紫風車為紫斑蝶狀的公共藝術雕塑，造型獨特、色彩鮮艷，紫風車上音樂滾輪有啄木鳥敲打著清脆的音樂，搭配風扇葉瓣緩慢轉動，營造出幸福浪漫的氣氛。馬力埔彩繪小徑充滿濃濃鄉村風味，有別於其他動漫風或是可愛風的彩繪村，馬力埔的彩繪將特色花卉、農特產品、在地意象與農村特色繪入其中。





若還逛的不夠盡興，可前往沐心泉休閒農場，沿著園區的木階，漫步在環花步道旁，體驗被自然圍繞的輕鬆愜意；11月下旬將進入楓樹季，還有玉桂樹、野薑花、角莖野牡丹、槭樹等，唯美的景色絕對讓人流連忘返。傍晚的景緻更是令人驚嘆，可俯瞰整片霓紅燈海的台中盆地，抬頭仰望滿天的星斗與明亮星鑽，讓人能遠離塵囂，放鬆、洗淨心靈。



▲馬力埔彩繪小徑充滿濃濃鄉村風味，別有一番風情。（圖／台中市觀旅局提供）

結束一天行程後，可選擇入住台中「安心旅宿」，觀旅局與台中民宿協會推出「2820賞花專案」，花毯節期間住宿一晚搭配早餐，單一特價2820元。部分業者更加碼祭出在地風味晚餐，或可搭配採果或DIY活動，歡迎民眾提早預約享受台中山城慢遊假期。