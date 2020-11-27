萊豬源頭欠管理 賴香怜怒批蘇貞昌：聽不懂國語是不是？
萊豬源頭欠管理 賴香怜怒批蘇貞昌：聽不懂國語是不是？
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-11-27 15:10:37
立法院原訂議程於今（27）日上午進行行政院施政報告，由於藍綠持續在議場對峙。民眾黨立院黨團今日痛批，蘇揆提出「五大措施」並沒有針對在野黨質疑，提出解決，民眾黨總召賴香伶更痛批：「聽不懂國語是不是？」
立委邱遠臣指出，政院提出管理萊豬進口的五大方向，包括「未查廠不給進口、逐批查驗才進口、部位列號管源頭、標示跟著肉品走、校園只用國產肉」看似很有誠意，但實際上搞錯方向，完全沒解決真正的問題。行政院昨日宣布的赴美查廠是針對「還未進口台灣的新肉品廠商查廠」，但是原本已經有進口的53家並沒有要查，更遑論外界關心的停藥期談判，連查廠都沒有何來談判？賴香伶表示，民眾黨團要求「源頭管理」、「明白標示」，蘇內閣到現在為止根本沒提出如何做到查廠、為什麼只有新進口的廠要查？實在不解，「蘇揆，你不是最會做事、最敢做事？」她認為，蘇揆應該對國人說清楚、講明白。談到增列美豬特定部位貨號時，她更痛批，國人在乎的是豬肉有沒有含萊劑，新增特定部位貨號根本不是針對「是否有萊劑」，卻魚目混珠說增加22項部位的貨號。「聽不懂國語是不是？」
邱臣遠引述總統蔡英文日前表示，台灣是自由市場、國人有選擇權利，政府不是逼大家一定要吃。邱指出，蔡政府讓國人沒有辦法選擇、判斷、確定而造成的社會動盪、國會空轉，這是民眾黨所不能接受的。立委張其祿則是指出，民眾黨一貫的主張是「源頭管理」、「明白標示」，在未來有限的時間，不論是食管法、學校衛生法、幼兒照顧法等等都要加快腳步修法，請朝野各黨派的委員們勇敢站出來，跟民眾黨一同努力為國人食安把關！