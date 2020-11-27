蘇揆陷豬內臟混戰 陳其邁感性PO文打氣：捲起袖子繼續拚
蘇揆陷豬內臟混戰 陳其邁感性PO文打氣：捲起袖子繼續拚
記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-11-27 15:32:26
行政院長蘇貞昌今（27）日再度前往立法院在民進黨立委協助下上台完成施政報告，期間卻遭國民黨立委們潑水、丟豬內臟；過去曾在行政院的高雄市長陳其邁，在臉書上PO文力挺，除強調蘇貞昌捲起袖子，撩下去做非常辛苦，付出極大心力外，也希望蘇貞昌在崗位上繼續衝、繼續拚，全力為國人服務。
陳其邁在臉書中表示，回想這段日子，從非洲豬瘟到武漢肺炎，從美中貿易戰到全球產業鏈重組，台灣面對近二十年來最艱困的挑戰，幸好在蔡英文總統、蘇貞昌與行政團隊通力合作下，我們不但關關難過關關過，更創下今年第三季經濟成長率3.3％的好成績，彭博社也認可台灣是全球經濟創新潛力第五名。陳其邁表示，自己曾在行政院服務，充分了解蘇貞昌的認真、拼命。像是疫情初期，過年無休，經常到半夜一兩點都還在討論應對措施，戰戰兢兢，就是要守住台灣；而在高雄設立5G AIoT新創園區、前鎮漁港改建的60億經費、高鐵延伸屏東、國道七號、高屏東西向第二條快速公路、橋頭科學園區、捷運路網等，陳其邁說，都需要行政院及蘇院長的支持，協助高雄脫胎換骨。陳其邁也說，26日赴行政院會開會，晚上要離開時，看到二樓院長室還是燈火通明，陳其邁說，「蘇貞昌院長捲起袖子，撩下去做，也非常辛苦，付出極大心力，在崗位上全力為國人服務，不僅守住台灣，也走向世界。蘇院長繼續衝、繼續拚，加油！」