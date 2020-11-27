川普續開鍘！美國防政策委員會震盪 季辛吉等前高官被炒
川普續開鍘！美國防政策委員會震盪 季辛吉等前高官被炒
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-27 15:12:09｜ update 2020-11-27 15:17:14
▲美國國防政策委員會近日傳出人事地震，包含 97 歲的前國務卿季辛吉在內，多位資深委員被撤職。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
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▲美國國防政策委員會近日傳出人事地震，包含 97 歲的前國務卿季辛吉在內，多位資深委員被撤職。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國大選結果已大致確定，但即便距離開白宮只剩不到 2 個月，川普開鍘手下官員依然不留情面。根據美國媒體報導，美國國防政策委員會數位知名度較高的成員已被政府撤職，包括第 64 任國務卿奧爾布賴特（ Madeleine Albright ）以及第 56 任國務卿季辛吉（ Henry Kissinger ）。
根據美國
引述 3 名國防官員消息，川普政府近日突然解僱數名國防政策委員會成員，他們大多是前任高級官員，在國防部、國會、國務院都曾擔任要職，除了奧爾布賴特和季辛吉，其他如眾議院情報委員會前高級成員哈曼（ Jane Harman ）、眾議院前多數黨領袖康特（ Eric Cantor ）、美國前海軍作戰部長拉夫黑德（ Gary Roughead ）和國防部前副部長德利昂（ Rudy De Leon ）等人也都在撤職名單之列。報導並指出，美國國防政策委員會是由前國家高級安全官員組成的外部顧問小組，依據美國國防部長和副部長肩負的具體任務，就美國國防政策問題提供獨立建議。 《 CNN 》 這項消息最早是由《外交政策》( Foreign Policy )披露，之後由其他外媒陸續報導。在這之前，川普已於本月稍早將原國防部艾斯培（ Mark Esper )解雇，並陸續革職了幾名高級官員。 雖然不清楚事件發生的確切原因，但不具名的國防官員接受《 CNN 》訪問時表示，前述決定是出於長遠規劃的考量，也非常感謝他們為國家安全所做的奉獻和貢獻，後續將公布新的遞補人選。代理國防部長的克里斯多幅·米勒（ Christopher Miller ）週四在一份聲明中，亦對服務數十載、「即將離任」的委員會成員表達感謝，為了迎接大國競爭和未來美國將面對的戰略環境，將會迅速任命新的委員會成員。在這政權交接僅剩數月之際，一連串舉動也讓人對未來幾個月的美國對外關係發展，更加警戒與好奇。