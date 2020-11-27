台中國際動畫影展　153部國際作品輪番亮相

2020台中國際動畫影展今(27)日起至12月2日在新時代凱擘影城登場，精選153部動畫作品，包括國際知名動畫長片、7大觀摩單元及63部競賽短片，其中榮獲2020安錫影展評審團特別獎的國際動畫片《逃離夢幻小鎮》今晚搶先播映，為影展揭幕；全新打造的3D立體銅雕獎座也首度亮相。

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2020台中國際動畫影展自11月初預售票起跑後，造成熱烈迴響，新聞局今日在台灣大道市政大樓舉辦開幕記者會，由副市長令狐榮達揭曉今年全新打造的影展獎座，獎座為知名雕塑藝術家羅文仁將影展吉祥物啄木鳥平面圖像，轉化為全銅材質、手工打造的立體銅雕，相當精緻。

台中市副市長令狐榮達表示，台中國際動畫影展從2015年開辦至今邁入第6屆，已成為台灣規模最大的國際動畫影展。這次影展由專業評審挑選出63部入圍作品，並將在為期6天的影展期間，選出8大評審大獎，另再由民眾票選出｢最佳兒童短片獎｣和｢觀眾人氣票選獎｣。

影展策展人王綺穗表示，影展開幕前已在台北、台中兩地舉辦3場以「為台灣競賽強片集氣」為主題的特映會，放映8部角逐「台灣短片競賽」及「台灣學生短片競賽」首獎的動畫決選作品，並邀請入圍動畫導演們與觀眾分享創作歷程。此次動畫影展影片品質佳，代表台灣動畫能量充足，期盼藉由影展帶動相關產業發展。

新聞局指出，2020台中國際動畫影展精選國際知名動畫長片13部、7大觀摩單元及63部競賽短片作品，共放映60場次。開幕片《逃離夢幻小鎮》是波蘭知名動畫師Mariusz Wilczynski榮獲2020安錫影展評審團特別獎的作品；｢雙閉幕片｣則有王小棣導演榮獲1998年台北電影節年度最佳影片的經典作品《魔法阿媽》，以及日本動畫大師大友克洋的成名作《阿基拉》數位修復版，同時被譽為史上最偉大的動畫電影之一。

長片方面，有榮獲德國Schlingel國際兒童影展最佳動畫片的《迷你奇航》和《築夢奇蹟》、入選坎城影展「一種注目」單元的《熊熊大作戰》、安錫國際動畫影展獲獎作品《奇情》和《囧男孩看世界》、日本動畫大師今敏的《藍色恐懼：數位修復版》等，此外，今年也網羅獲得第57屆金馬獎提名的佳作，包括台灣知名漫畫家鄭問紀錄片《千年一問》和動畫長片《中山魂》。

國際短片競賽部分，今年共有來自96個國家及地區、2028件報名作品，經初選入圍63部國內外動畫短片，包括入圍第57屆金馬獎最佳動畫短片《山川壯麗》及《多雲時情》，將共同角逐120萬元總獎金。

新聞局指出，影展期間同時舉辦多場精彩活動，包括「動畫風暴實驗室」邀請動畫界大師與台灣近年優秀動畫導演，共同探討原創動畫的創作實力及未來藍圖；「跨類型的視覺特效」呼應今年策展主題，首度跨域與紀錄片導演及其製作團隊合作，透過動畫特效完美重現知名漫畫家鄭問的美學及衝擊震撼。

新聞局指出，民眾可透過全台7-11超商實體機台、ibon售票系統或直接前往影展服務台購票入場，詳情可至台中國際動畫影展官方網站查詢。