六都中市唯一無數位學生證　教育局：將妥善規劃

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另外，根據台中捷運公司「兒童交通卡」契約書內顯示使用範圍為台中市大眾交通運輸工具，並無法更改設定融合校務系統，跟一般悠遊卡只差在搭乘捷運半價優惠，加上大部分的學生都另外還有一張台中市立圖書館的圖書證，多一張「兒童交通卡」對於小朋友來說功能太單一且增加攜帶負擔。
王立任指出，在數位化時代，許多行政系統已數位化並以電子卡片為認證媒介，台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市均有在學校推出「數位學生證」並融合許多市府及學校使用功能如學校簽到、借書、及悠遊卡，因此建議台中市的「兒童交通卡」應該先轉型為「數位學生證」才能多卡合一，減輕學生負擔。
謝志忠要求，教育局在一個月內提出數位學生證下一階段發展方向及具體進行時程表，推動數位市民卡同時，謝志忠要求，研考會的市政民調需納入市民卡需求調查，將不使用數位工具的族群納入考量，並提出相應對策，如果市政府在執政二年後，尚不知市民的需求，著實擔心在市民卡的推動上不僅不會「後發先至」，恐怕將是「後發不至」。
張玉嬿表示，數位學生證初次申辦免費，而且市府製作數位學生證的預算還可以爭取交通部公路總局補助，減少市庫支出。在這數位化的時代，即便是學生族，也應該一證在手、暢通無阻，數位學生證百利無一害。
張耀中指出，未來數位學生證一定會結合電子票證和電子支付等功能，又每個學齡級別的學生證所需要的數位功能又不盡相同，呼籲市府做好分級分齡的數位規劃，同時數位學生證持有人畢業之後，能夠順利轉型成一般電子票證使用。
議員呼籲，台中市政府應當跟上數位科技的時代，不要為了發贈品又製作一張造成負擔又會快速被淘汰的卡片。因此強烈要求市府再發放「兒童交通卡」前應該先把卡片轉型為「數位學生證」。
市長盧秀燕表示，議員的建議符合時代趨勢、師生需求，市府會朝這個方向努力，並考慮數位學生證在孩子升學時，例如國小升國中，自動升級擴充相關功能。
教育局說，數位學生證的推動除涉及學生身份識別，還有各項校務作業，層面廣泛，教育局將召集相關單位及團體討論妥善規劃。
至於兒童卡發放，交通局表示，考量目前一般銷售通路較不易購得半票卡，市府採「申請制」提供兒童卡給國小兒童，家長可向學校申請並由學校發放兒童卡，兒童持此卡搭公車可享雙十公車優惠，滿12歲後卡片將自動轉為全票，無需重新綁卡續享雙十乘車優惠；非市民的學生畢業後，系統則會自動取消乘車優惠。