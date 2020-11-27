109資訊月開跑　5G產業相關成全場焦點

109年資訊月即將在12月2日至6日於世貿一館盛大展開，今年聚焦在「5G行動通訊產業」，新一代通訊技術就像催化劑，帶動一波技術革新浪潮， 產業與各行各業積極展開布局，新的應用蓄勢待發，展望未來。

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為因應5G時代來臨的新產品，今年參展廠商推出新型筆電；電信商推出5G應用、優惠方案及解決方案；NAS、行動安全應用、行動週邊商品等，商品琳瑯滿目。今年資訊月也設計5G主題館、教育科技館、國家館、樂齡科技館等，可以了解虛擬結合實體所衍生的效益。

▲109年資訊月將於12月3日在世貿一館盛大舉辦，今年聚焦5G產業，將帶給民眾科技新視野。（圖／台北市電腦公會提供）

▲跨足IP產業的「野獸國」，今年與LINE合作推出「LINE FRIEND CARNICAL派對時光」。（圖／台北市電腦公會提供）

5G產業中極其重要的電信商中華電信、台哥大、遠傳也在今年參展，發表多項5G新應用；週邊商品不論是NAS儲存裝置專家「QNAP」，或是行動週邊商品的「ONPRO」、行車紀錄器的優等生「Mio」和生產鍵盤滑鼠的「羅技」，增添生活的樂趣。



▲中華電信在資訊月將展出多項5G新應用。（圖／台北市電腦公會提供）

今年資訊展另外設計「智慧國家館」聚焦在科技觀光、兒少網路安全、國產好遊戲以及環保議題等，結合新創科技帶來的效益；「樂齡科技館」主軸為「科技守護」，為高齡者打造雲端社交平台，建立數位健康生活圈、導入智慧居家照護無人機系統，以穿戴式裝置及多項創新應用，讓高齡者獨自在家若發生緊急事故時，可以即時通報，整合智慧居家照護服務。



▲ITM VR電競錦標賽。（圖／台北市電腦公會提供）

另外，ITM VR電競錦標賽也會在今年的展場上實地開打，賽事合作夥伴VAR LIVE獨家開發全球首創的電競一體機「VAR BOX」，以最高規格的配備與跨界技術合作，採用NVIDIA RTX高階顯示卡，Intel第十代多核心處理器，帶來最流暢及真實的遊戲體驗，也是全球首款多人互動型連線的VR遊戲機台，報名詳情可參考「109年資訊月官網」





教育科技展由台北市電腦公會自辦的多元論壇，四大展區及三大主題活動區，其中「主題論壇」將邀請產、官、 學、研各界指標代表人物發表演說。「教案沙龍」及「未來教室」是 EdTech 企業專屬發表平台，教育工作者可親身體驗數位世代教育潮流。