永慶《實價登錄3.0》提供透明成交資訊獲數位奇點獎

永慶房產集團去年推出「實價登錄3.0」服務，不僅將成交行情揭露至門牌，更因以方便、易懂的資訊查找與呈現方式，讓消費者輕鬆掌握透明資訊，獲第四屆《數位奇點獎》「最佳商業轉型創新」，更是唯一連續四年獲「數位奇點獎」肯定的房仲品牌！

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永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「永慶房產集團身秉持『先誠實再成交』的精神，『實價登錄3.0』提供透明的資訊與服務，打造一個公平交易的環境，旨在保障消費者權益，讓消費者不因資訊落差而買貴、賣便宜，避免有少數黑心仲介藉機從中賺取價差，也可讓買賣雙方更快速取得價格共識。」

▲數位奇點獎主持人阿Ken(左)在頒獎典禮上，大讚永慶科技服務超好用（圖／資料照片）

挺身保障消費者權益 全集團落實「實價登錄3.0」服務





提供客戶實實在在的成交資訊，將購售屋的決策權交回客戶手中，是孫慶餘董事長的服務理念。2019年6月底，將成交資訊揭露至門牌的「實價登錄 2.0」修法草案未順利通過，永慶房屋在8月5日即宣布推出門市提供紙本「實價登錄3.0」服務，同年10月永慶房仲網與永慶快搜APP也陸續推出「實價登錄3.0」專區。





「實價登錄3.0」除了將成交行情揭露至門牌外，也公開社區、大樓名稱，並提供社區、路段、區域的行情趨勢分析，淺顯易懂的資訊顯示模式，消費者掌握完整的區域行情；除了地址查找成交行情外，永慶還提供以社區、地圖、捷運查找的服務，讓查行情更方便。





陳賜傑透露：「永慶房屋堅持『不炒房、不造假、不隱瞞』的三不政策，拒絕與投機客配合，所以當孫董事長決定實施『實價登錄3.0』時，可以立即上線完全公開，不用擔心有短期買賣的交易遭質疑！」而永慶旗下加盟品牌，永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產也陸續跟進，至2020年6月全集團約1200門店全面提供「實價登錄3.0」服務，落實保障消費者權益的目標！



▲永慶《實價登錄3.0》服務，不僅將成交行情揭露至門牌，也公開社區、大樓名稱，還提供社區、地圖、捷運查找的服務，方便消費者查詢（圖／資料照片）

公開透明交易資訊 建立公平交易環境





鼓勵企業利用創意與技術加速產業進步的「數位奇點獎」，今年共有877件作品報名。永慶「實價登錄3.0」服務，不僅完整透明的將成交行情揭露至門牌外，也因更易懂的資訊呈現方式、更容易查找的介面設計、更快速揭露成交資訊，及提供紙本、網路、APP等多元的獲取管道特點，讓消費者掌握即時且透明的房價資訊，成為獲獎主因。





陳賜傑分享「自「實價登錄3.0」推出後至今，永慶房產集團已發出超過50萬份的「實價登錄3.0」紙本報告書，永慶房仲網會員數增長41%、永慶快搜APP下載數提升21%，顯見消費者對於透明行情的需求」。

贏得消費者信賴是企業永續經營的根本，永慶房產集團秉持「先誠實再成交」的精神，不斷超前同業甚至政府作為，提供透明的資訊與服務，打造一個公平交易的環境，為保障消費者權益、支持居住正義做出貢獻。