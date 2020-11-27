山崎賢人靠「它」延續生命　土屋太鳳把酒戒掉、加強體力

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在《今際之國》中，某天所有民眾突然消失，特定人選被迫到「今際之國」參與遊戲，靠過關贏得「簽證」延續生命；山崎賢人表示，如果真的來到不同國度生活，首要條件得具備「食物」與「朋友」，他說：「但最重要的還是希望這是一個和平、沒有戰爭的世界，只要有電影可以看，以及有地方活動就好。」土屋太鳳則希望一天能有42小時，大嘆「24小時真的不夠用」。
被問到「面臨身邊的人突然消失」的恐怖情形，山崎賢人第一動作是找首先想到的人，「會記得身邊的人住在哪，會先去找他們，而且現在的世界能用手機聯絡，也可以先去找電話」，土屋太鳳聽完提醒他，通訊軟體在「今際之國」無法使用，山崎賢人就說：「不能用手機真的很可怕，但如果是過去的世界，大家都會先約好在哪邊碰面，這還滿有趣的。」
山崎賢人在劇中因遊戲關係失去朋友，痛哭失聲無法振作，問起入戲關鍵，他說：「我是針對整體故事方向來作想像：要拋下朋友才能活下去，但又想朋友活下去，而且還被朋友說了謝謝，光以想像這個情節來進入角色。」因該集的遊戲必須背叛周邊的人才得以生存，土屋太鳳也表示：「我在看這幕的時候，也難過的哭了。」
土屋太鳳在劇中是登山高手，且有大量奔跑、飛簷走壁的動作戲，她透露開拍前有特地加強體能訓練，表示：「戲中只有爬山，並不覺得困難，另外跑步的部分，平常就有在訓練，在跟Arisu跑的時候有加快；為了要變得比較結實，最近比較沒有喝酒。」
山崎賢人跟土屋太鳳是繼《黑之女教師》、《小希的洋菓子》、《orange橘色奇蹟》後，本次四度合作主演《今際之國》，2人從第一次工作，到經過5年時間的蛻變，覺得對方有什麼不同？土屋太鳳表示：「18歲第一次和山崎共演，5年後還是覺得他身為主角、同時能作為電影核心並凝聚大家的這個能力很強，他非常相信現場發生的一切，而且會正面去面對發生的各種狀態，有他在的話會令人很安心。」
山崎賢人則稱讚土屋太鳳，他表示：「10幾歲開始一起演出，一直都覺得她是個很棒的人，這點沒有改變。經過5年的淬鍊後，對土屋信任感又更增加了，這次可以一起合作這樣的作品，很開心、也覺得很安心。」
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