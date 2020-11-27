質疑行政措施不便民　中市綠營議員酸盧團隊有三項特點

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施志昌質疑，人行道、行人穿越道或者甚至是道路設計不是應該要有完整規劃？交通局畫完就沒他的事？而區公所竟然是站在「錢」的問題來回應，而不是以「人本交通」行人的便利當作出發點？他認為，盧團隊要好好掌握各機關間的溝通，以後任何施政都要從個全面的角度來思考，否則各機關間永遠只會互相推諉，受害的卻是市民。
施志昌表示，除了各機關互相推諉之外，盧秀燕市長蹭職棒卻不理基礎設施，他指出，中華職棒總冠軍賽當時有非常多人、包括外縣市的民眾到現場看球，因為周邊停車場車位不夠，就必須停到外圍，結果因為人行道雜草叢生，所有人停完車以後，人行道根本沒辦法走，就必須走車道。
另外，為雙十公車市民優先的政策綁卡，卻看出了盧市府實際上卻是「行政擾民」，他發現的問題至少就有三項。
他指出，第一，當初民眾申請花博卡，都在公所辦理業務，已經填寫了各項資本資料，區公所的資料絕對足以辨別市民身分，花博卡也同時做為記名悠遊卡使用，但為什麼現在市民卡還需要民眾再申辦一次？難道當時民眾所提供的資料不能轉換？每一次新的施政需要綁卡，難道就要重新再綁一次卡？
施志昌表示，第二，綁卡辦理過程很不方便。綁卡要線上申辦，然後再到公佈的地點進行綁卡。如果去掉學童辦卡，台中有超過200萬的市民要臨櫃辦理。他指出，連i-Bike都能直接在機台上進行綁卡，想請問為什麼不能線上完成這些事情？這豈不是行政上的擾民嗎？
施志昌表示，他測試綁卡線上申辦系統，要線上取消綁卡或是更換綁定的卡片是無法線上操作，是不是又必須到公告的地點進行更改，這樣豈不是多花了一道程序？往後如果又要轉換綁定的卡片，是不是又要再跑一次？一個資訊化的時代，還要不斷臨櫃辦理，盧市長提的簡政便民在哪？尤其這是攸關全市市民的政策，平均一個點要服務超過兩萬人，臨櫃人員、公務員的壓力也非常大。
施志昌表示，當初花博卡被用個資問題攻擊，難道這次綁卡就沒有疑慮？盧秀燕市長與葉昭甫局長也不斷的說絕對會防止個資外洩，當初林佳龍市長也是這樣保證，但盧秀燕市長跟國民黨的議員有聽嗎？這次也是用標案外包找人來做綁卡服務，也不是直接透過市府，民眾一定也會有疑慮。
鄭功進表示，市府曾經公開表示，因為審計處的花博決算尚未通過，卡片使用歸屬尚有疑義，但現在明明10月12日完成審計決算超過一個半月，只看到市府花大錢再做18萬張兒童交通卡，卻始終沒有交代144萬張過期花博卡的再利用計畫。此外，明明就已經發出156萬張的花博卡，為什麼不直接進行後台的系統移轉，還讓一般市民，再去戶政重新填個資綁卡，這種不把市民的時間當時間的行政作為，根本擾民。
交通局長葉昭甫表示，花博卡雖為記名式悠遊卡，但當時並未區分兒童、愛心、年長者等不同身分，故過去的資料難以作為現行綁卡使用；此外，為防止綁定多卡借給外縣市民眾使用的情形發生而失去政策美意，雙十公車市民限定優惠一人限綁定一卡片，民眾可至辦卡地點填寫申請書，確認個人資料後辦理過卡才可享優惠，也鼓勵民眾可先於「市民限定」網站填寫資料，臨櫃綁卡可更快速完成。