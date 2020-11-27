眼癌男童赴日就醫！日方人道考量速發簽證 外交部感謝
眼癌男童赴日就醫！日方人道考量速發簽證 外交部感謝
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-27 16:22:31
新冠肺炎全球不斷蔓延，各國持續實施邊境管控防疫。高雄一名罹患眼癌的男童需赴日就醫，日本政府基於人道考量儘速發給簽證。外交部今（27）日對此表示感謝。
外交部發言人歐江安表示，本月13日下午獲知小朋友有赴日本就醫需求後，即於第一時間聯繫日台交流協會台北及高雄事務所，洽獲申辦簽證所需資訊並協助家屬準備，同時向日方說明本案的特殊需求。外交部南部辦事處也會同行政院南部聯合服務中心陪同家屬於16日上午前往日台交流協會高雄事務所申辦簽證。此外，外交部請駐日本代表處洽繫日方主政機關與醫院，先瞭解住院治療須知。外交部指出，日方於本月26日通知外交部已核准小朋友及陪同家屬的簽證。日方基於人道考量，迅速處理本案，再次展現台日間相互扶持的緊密關係及堅實友誼。此外日本醫院也同意接受小朋友住院治療。外交部對日本政府、日台交流協會提供快速協助，表示由衷感謝。
外交部同時感謝台日雙方主治醫師、日本慈濟分會的志工，以及全國善心人士的慷慨解囊。經匯集各界力量，促成小明友順利赴日就醫，充分證明台灣社會溫暖。外交部另指示駐日本代表處與日本醫院方面保持密切聯繫，提供後續必要照顧。本案家屬對於外交部各項協助表示感謝。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。