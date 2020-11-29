BBC年度百大女性榜單出爐！泰國示威領袖帕努莎雅上榜

英國廣播公司（BBC）於24日早上公布全球百大女性名單，香港眾志成員周庭、馬來西亞演員楊紫瓊、以及在新冠肺炎爆發封城期間記錄日記的作家方方等人皆上榜。其中，泰國學運領袖帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）也因其勇敢帶領泰國反政府學運而上榜。

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BBC 的百大女性名單挑選聰明、具領導能力、有創意等特質的女性，並且「在這個不安的時期帶領改變」。今年才 22 歲的大學生帕努莎雅在學運爆發之初就參與運動，並且很快成為這場學運中最具代表性的聲音之一，幾個月前還默默無聞的她如今成為年輕示威者的意見領袖。

讓她一夕間成名的，莫過於她八月十日在泰國法政大學（Thammasat University）激昂的演說，她在演說中提出「改革皇室十點聲明」強調王室不應高於民主精神、且應受監督，勇敢對皇室開第一槍，當時震驚泰國。儘管各學生團體對此議題仍意見分歧，但從外界眼中，當天晚上是泰國學運從「反軍政府」演變成「反皇室」的分水嶺，對泰王的改革呼聲自此成為運動的核心。

帕努莎雅當晚振奮人心的演說激起不少人參與改革的決心與毅力，這使得她聲名大噪、成為運動的核心人物，但也因此被官方盯上，不僅因「疫情間組織學運違反防疫規定」等原因被捕，更被官方以「冒犯君主」罪名起訴。然而，這些都不能動搖她繼續為泰國民主化而努力的決心，她說：「每個人身上流的都是相同的紅色血液，沒有人生來自帶藍血，因此不應該有人比別人更優越」。