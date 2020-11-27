有如水洗的極致舒爽　這款濕紙巾專利分解　與生態同行

在免治便座出現之前，人們如廁後的清潔多以衛生紙乾擦為主，雖然行之有年，但不同的紙質、力道、角度，可能會使肌膚過度摩擦，或有殘留髒污的問題。時至今日，免治馬桶在台灣餐廳、百貨、飯店多可見著，甚至成為許多人家中必備，但品質較不佳的免治便座，水柱力道一沒拿捏好，恐讓私密處暴露在受傷的風險中，因此在事無全好的時代，介於乾擦和水洗之間的濕紙巾應運而生，其中國內大廠「紳宇實業」推出的拭拭樂濕拭衛生紙，多項創新設計，許多網紅也大讚神好用。

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一般人印象中的濕紙巾，大多為難分解的「不織布材質」，在如今疫情肆虐時期，民眾用來擦手，替孩子消毒把關，在外如廁等，更是造成垃圾量新高峰。在講求環保愛地球的新時代，減少垃圾量你我當仁不讓，而國內紙巾大廠「紳宇實業」也與時俱進，推出的濕紙巾與一般傳統不能分解的濕紙巾大不相同，採專利分解技術，使用完丟進馬桶後就能環保分解，減少垃圾帶來的環境負擔。

▲除了在家用，20抽小包裝設計，也能在戶外建立與寶貝的潔淨防線。（圖／翻攝自「日本包子德國梅子」臉書）

「拭拭樂」濕拭衛生紙一推出不僅快速圈粉，家中有寶貝的網紅們，也一用成主顧，德國包子+台灣梅子使用後也曬照片分享「我們家廁所除了放衛生紙外，一旁還會放上一包拭拭樂濕拭衛生紙，可以直接幫她擦拭屁屁，又能直接丟馬桶沖掉，再也不怕廁所味道難聞呢！」；Flora＊花花也感受到拭拭樂純淨舒爽，「因為孩子比較大了，平常不需要包尿布，都是去馬桶上廁所，這款濕拭衛生紙擦完可以直接丟進馬桶分解我覺得很方便」。