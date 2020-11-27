有如水洗的極致舒爽　這款濕紙巾專利分解　與生態同行

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有如水洗的極致舒爽　這款濕紙巾專利分解　與生態同行

生活中心/綜合報導

calendar_today2020-11-27 19:30:00

▲新式專利濕紙巾一張可當兩張用，解決與家中寶貝們的大小事。（圖／翻攝自「日本包子德國梅子」臉書）
▲新式專利濕紙巾一張可當兩張用，解決與家中寶貝們的大小事。（圖／翻攝自「日本包子德國梅子」臉書）

在免治便座出現之前，人們如廁後的清潔多以衛生紙乾擦為主，雖然行之有年，但不同的紙質、力道、角度，可能會使肌膚過度摩擦，或有殘留髒污的問題。時至今日，免治馬桶在台灣餐廳、百貨、飯店多可見著，甚至成為許多人家中必備，但品質較不佳的免治便座，水柱力道一沒拿捏好，恐讓私密處暴露在受傷的風險中，因此在事無全好的時代，介於乾擦和水洗之間的濕紙巾應運而生，其中國內大廠「紳宇實業」推出的拭拭樂濕拭衛生紙，多項創新設計，許多網紅也大讚神好用。

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一般人印象中的濕紙巾，大多為難分解的「不織布材質」，在如今疫情肆虐時期，民眾用來擦手，替孩子消毒把關，在外如廁等，更是造成垃圾量新高峰。在講求環保愛地球的新時代，減少垃圾量你我當仁不讓，而國內紙巾大廠「紳宇實業」也與時俱進，推出的濕紙巾與一般傳統不能分解的濕紙巾大不相同，採專利分解技術，使用完丟進馬桶後就能環保分解，減少垃圾帶來的環境負擔。

▲除了在家用，20抽小包裝設計，也能在戶外建立與寶貝的潔淨防線。（圖／翻攝自「日本包子德國梅子」臉書）
▲除了在家用，20抽小包裝設計，也能在戶外建立與寶貝的潔淨防線。（圖／翻攝自「日本包子德國梅子」臉書）
除了好分解，該品牌還有各種貼心設計，像是46抽的包裝，可因應在家中跟寶貝隨時保持潔淨，打擊每個角落；或是小巧的20抽隨身包，外出時可以不佔空間地放在包包、口袋，面對戶外的各種髒汙，立即淨化。除了包裝大小得宜，拭拭樂紙巾跟它牌不同的就是使用「專利撕取線」，可以一張當兩張用，尤其在外如廁時，就可輕鬆打造清爽乾淨的私密空間，以及個人淨爽。業者表示，每一張紙巾全都主打抗菌、銀離子，擦完還像水洗般清新，並通過國際肌膚敏感性測試權威優良認證，讓家中寶貝們能第一時間得到爸媽們最好最快的淨潔防護。

「拭拭樂」濕拭衛生紙一推出不僅快速圈粉，家中有寶貝的網紅們，也一用成主顧，德國包子+台灣梅子使用後也曬照片分享「我們家廁所除了放衛生紙外，一旁還會放上一包拭拭樂濕拭衛生紙，可以直接幫她擦拭屁屁，又能直接丟馬桶沖掉，再也不怕廁所味道難聞呢！」；Flora＊花花也感受到拭拭樂純淨舒爽，「因為孩子比較大了，平常不需要包尿布，都是去馬桶上廁所，這款濕拭衛生紙擦完可以直接丟進馬桶分解我覺得很方便」。

▲拭拭樂濕拭衛生紙主打抗菌、銀離子，不刺激過敏，成了「Flora＊花花」一家人生活小幫手。（圖／翻攝自「Flora＊花花」instagram）
▲拭拭樂濕拭衛生紙主打抗菌、銀離子，不刺激過敏，成了「Flora＊花花」一家人生活小幫手。（圖／翻攝自「Flora＊花花」instagram）
拭拭樂濕拭衛生紙擄獲一票人的心，在於設計符合現代人，不刺激肌膚、不厚重、不黏膩，更強調與環境同行。因此我們更需要使用環保的濕紙巾，保護屁股健康外，更能為地球盡一份心力。為了響應這個概念，「拭拭樂」發起在所有通路購買商品滿169元，就可以登錄參加抽獎活動，最大獎可抱回GOGORO-2 DELIGHT ABS一輛，減少碳排放，減少垃圾堆積，讓你我生活之間，處處與地球同行。

抽獎系統登錄網址：s.oimoind.com.tw
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