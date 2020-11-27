單親媽手刃親骨肉　隋棠嗆完法官道歉了：不是不能判死

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隋棠表示，完全不認同吳女犯下的錯誤，更不是說法官不能處以極刑，而想對判決書的用詞及切入角度表達自己的感受，希望大眾探究一起悲劇事件背後可以省思的地方，「她並不無辜，但不代表她前面人生裡發生的事情沒有探討價值，每個人都是不斷隨著時間經歷在變化，她是怎麼走到這一步的？」
此外，隋棠透露，有和吳女的親友討論此案，無論誰是誰非，只盼各自的說法可以讓法院做出最適當的判決，並為自身的發言表達歉意，「很抱歉，昨天一早的情緒過高，要自省。」隋棠說，她深知討論本案會有爭議，也知道當不沾鍋最簡單，但有爭議就有進步空間，社會有機會可以更好。
隋棠引用一段接近自己想法的文字，「去理解單親媽媽殺人背後的處境與絕望、去思考悲劇的成因，不代表要去譴責她前夫、她家人哪裡沒做好支持，不代表她殺人完全不需要負責，不代表看不見孩子死前的恐懼、掙扎、不解、疼痛，更不代表她殺人是對的。去理解，不代表跟「認同」畫上等號，我以為這是很基本的事情，希望大家理解，世界不是二進位、不是0跟1。」
文末，隋棠再分享自己很喜歡的友人訊息，「我願意相信大家都是善意，法官也是。沒有一個法官會願意去駁斥一個媽媽的母愛」、「司法不該只是附和在輿論之下」。（編輯：楊穎軒）
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