晨翔個性不合恢單1年　曝媽丟狠話「不要帶女友回來」

晨翔於今（27）日在台北舉辦EP《百分百》發片記者會，去年他被爆與「狼人殺女神」梁以辰戀愛中，當時他否認戀情，並表示2人只是好朋友。而今天談起感情狀況，他透露已經單身1年，接著提到未來很可能會閃婚。 我是廣告 請繼續往下閱讀 晨翔去年遭目擊幫「狼人殺女神」梁以辰搬家，甚至帶對方見家長，今天談到感情狀況，他透露已經單身1年，上一任女友是圈內人，似乎間接認了緋聞女友梁以辰，至於分手原因，他輕描淡寫的表示：「就覺得個性上（的問題）吧！」他也說道，如果未來的另一半是圈內人，他不會干涉對方的工作，「如果她有經濟能力養家，我會給她選擇，也不會去干預，我覺得干預別人的人生不OK。」▲晨翔去年被爆出與梁以辰戀愛中。（圖 / 三立提供）已經28歲的晨翔，媒體問到爸媽會不會催婚，他透露媽媽希望他單身，就連看到新聞上的緋聞也會過問，甚至對他說「現在工作是最重要的」、「你不要給我帶（女朋友）回來」。EP中有一首歌曲《百分百男孩》，對於怎麼成為百分百的男人，他回：「滿多要學習的，想要多跟家人相處，把有的時間陪他們」，接著表示如果經濟許可，才會進入下一個人生階段，不諱言很有可能閃婚。▲晨翔（右）提到做過最叛逆的事情，就是學過八家將。（圖／記者吳雨婕攝, 2020.11.27）