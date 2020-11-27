台灣捐血率世界第一　蔡英文呼籲更多人加入捐血行列

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台灣捐血率世界第一　蔡英文呼籲更多人加入捐血行列

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-11-27 17:00:19

蔡英文呼籲捐血
▲台灣捐血率世界第一，蔡英文總統說，肯定所有捐血人的無私奉獻，並呼籲更多熱血青年一起加入捐血的行列。（圖／總統府提供）
蔡英文總統今（27）日上午接見「108年度績優捐血人代表」，她表示，2019年國民捐血率達7.77％，是世界第一。蔡總統肯定所有捐血人的無私奉獻，並呼籲更多熱血青年一起加入捐血行列。
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蔡總統致詞表示，今年因為疫情的關係，沒有舉行公開的捐血績優表揚大會。在疫情相對比較穩定的現在，邀請績優捐血人代表來到總統府，就是希望可以當面向績優捐血人致上最高的肯定及感謝。今年國際受到疫情波及，但台灣的用血依然非常穩定，沒有受到影響，這都要感謝所有績優捐血人的付出。她認為，績優捐血人在捐血這個志業上，可以說是風雨無阻，不屈不撓，非常有毅力，也非常堅持，因此獲得這份榮耀的肯定，誠屬不易。
蔡總統表示，績優捐血人投入捐血運動，有很多不同的原因和堅持，背後也有很多不同的故事。舉例來說，林鴻文本身是Rh陰性的特殊血型，更能體會捐血的重要性。他也經常受到捐血中心的緊急召喚，就非常緊急地去幫忙。林鴻文本身是里幹事，於公於私，真的都非常熱心公益，也非常願意協助民眾、造福鄉里。

蔡總統提到，余天喜過去曾是自行車選手，因為一場比賽的意外，差點成為植物人。但後來依然非常堅持定期捐血，也非常熱心推廣這項運動，邀請更多人一起加入捐血的行列。何清泰與高陳慶則是歷經過嚴重的車禍，更知道很多人會有迫切用血的需求，所以非常投入捐血的志業，想要繼續幫助有需要的人，為社會創造良善與正面的循環。

蔡總統認為，績優捐血人的故事都非常有意義，也非常值得介紹給大家。她知道，每位捐血人透過捐血，都為自己的人生帶來很多正面的改變。很多人說，為了固定捐血，而保持清淡飲食及固定運動的習慣，也因此身體都很健康。

蔡總統表示，在制度上，我國導入精準輸血醫療的概念，成立南部血液成分製造中心，打造世界級自動化系統，希望可以建立一套高效能的捐供血管理系統，來維護供血品質，同時也保障病人的用血安全。
蔡總統說，今天有很多績優捐血代表，已經捐血捐了幾十年，還說要活到老、捐到老，都是非常優秀的捐血典範。但受到少子女化及人口老化的影響，年輕世代的捐血人越來越少。她期盼有更多熱血的年輕人，一起踴躍加入捐血的行列。
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