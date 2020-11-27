台灣捐血率世界第一　蔡英文呼籲更多人加入捐血行列

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蔡總統表示，績優捐血人投入捐血運動，有很多不同的原因和堅持，背後也有很多不同的故事。舉例來說，林鴻文本身是Rh陰性的特殊血型，更能體會捐血的重要性。他也經常受到捐血中心的緊急召喚，就非常緊急地去幫忙。林鴻文本身是里幹事，於公於私，真的都非常熱心公益，也非常願意協助民眾、造福鄉里。
蔡總統提到，余天喜過去曾是自行車選手，因為一場比賽的意外，差點成為植物人。但後來依然非常堅持定期捐血，也非常熱心推廣這項運動，邀請更多人一起加入捐血的行列。何清泰與高陳慶則是歷經過嚴重的車禍，更知道很多人會有迫切用血的需求，所以非常投入捐血的志業，想要繼續幫助有需要的人，為社會創造良善與正面的循環。
蔡總統認為，績優捐血人的故事都非常有意義，也非常值得介紹給大家。她知道，每位捐血人透過捐血，都為自己的人生帶來很多正面的改變。很多人說，為了固定捐血，而保持清淡飲食及固定運動的習慣，也因此身體都很健康。
蔡總統表示，在制度上，我國導入精準輸血醫療的概念，成立南部血液成分製造中心，打造世界級自動化系統，希望可以建立一套高效能的捐供血管理系統，來維護供血品質，同時也保障病人的用血安全。
蔡總統說，今天有很多績優捐血代表，已經捐血捐了幾十年，還說要活到老、捐到老，都是非常優秀的捐血典範。但受到少子女化及人口老化的影響，年輕世代的捐血人越來越少。她期盼有更多熱血的年輕人，一起踴躍加入捐血的行列。