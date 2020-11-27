萊豬進口議題難解！TVBS民調：蘇貞昌滿意度下跌10%

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蔡英文總統滿意度在連任就職時（5月15日）達到擔任總統後61%的高點，在高雄市長補選後降至52%，而宣布開放含瘦肉精萊克多巴胺美國豬肉進口後跌破五成，降至48%，而這次最新調查，蔡英文總統滿意度再度下滑5個百分點至43%，不滿意的比例則由36%增至41%。交叉分析顯示，20-29歲民眾對蔡英文總統滿意度下滑一成以上，不滿意的比例由15%明顯增加至24%；40-49歲及60歲以上民眾，滿意度分別減少至42%及38%，轉為低於不滿意度；50-59歲民眾滿意度略降為35%，不滿意度則增至54%，不滿意的比例高於其他年齡層。民進黨認同者對蔡總統滿意度維持八成以上（85%），國民黨認同者則有82%表示不滿意，僅11%滿意；中立選民則有44%不滿意蔡英文總統，較上次調查（34%）增加一成，滿意的比例則減為34%。
48%民眾不滿意衛福部長陳時中處理萊豬進口問題
衛福部部長陳時中日前公布萊豬進口的管制標準，近日也表示進口萊豬必須符合台灣食品安全衛生規定，也會要求清楚標示供民眾選擇。同時，陳時中也指出「萊豬不等於毒豬」，有規劃赴美查廠，但因武漢肺炎疫情暫緩前往。對於陳時中處理含瘦肉精豬肉進口問題的表現，有近半數（48%）民眾不滿意，高於29%滿意，另外23%沒有表示意見。
51%民眾不滿意農委會主委陳吉仲處理萊豬進口問題表現
農委會主委陳吉仲屢次站上火線處理萊豬進口問題，除了國內養豬產業的問題外，針對進口萊豬，他也表示，瘦肉精在安全容許量以下就是安全的。但對於陳吉仲處理含瘦肉精豬肉進口問題的表現，調查結果顯示，有51%民眾表示不滿意，只有20%滿意，另外29%沒有表示意見。
67%民眾贊成舉辦公投決定是否開放萊豬進口
雖然政府一再對開放進口含有瘦肉精萊克多巴胺美國豬肉進行政策說明及辯護，除了食品安全問題外，也表明這是國際經貿合作的考量，但仍引起多方反彈聲浪。國民黨立委林為洲領銜提出是否禁止萊豬進口的公投，中選會日前已召開聽證會，釐清是否符合舉辦公投條件。對於舉辦是否開放含瘦肉精豬肉進口的公投，有67%民眾表示贊成舉辦公投，決定是否要開放含瘦肉精的豬肉進口，高於不贊成舉辦公投的23%。
若辦公投 68%民眾會投票「不同意」萊豬進口
如果舉辦公投決定同不同意讓含瘦肉精的豬肉進口，調查結果顯示，有68%民眾表示「會投不同意票」，不讓含瘦肉精豬肉進口，只有20%表示同意進口，有4%表示不去投票，另外8%沒有表示意見。
58%民眾不相信衛福部肉品符合標準瘦肉精豬肉安全的說法
衛福部日前公布含瘦肉精豬肉進口的標準，表示符合規定的瘦肉精豬肉是安全的。但有人擔心即使符合標準也不安全，有些地方政府仍要求應採取「零檢出」的標準，許多縣市議會也提案修改各該縣市的食安自治條例，加入萊克多巴胺「零檢出」的規定和罰則。調查結果顯示，對於衛福部肉品符合規定瘦肉精豬肉安全的說法，有29%民眾表示相信，但大多數（58%）民眾並不相信，另外13%沒有表示意見。
84%民眾表示不會購買含瘦肉精美豬 僅9%會購買
開放使用瘦肉精美豬進口，有人擔心健康危害，也有人擔憂美豬攻佔市場，衝擊國內養豬產業。調查發現，對於明年開放進口的含瘦肉精美國豬肉，有高達84%民眾表示不會購買，較9月調查增加4個百分點，會購買的比例則僅9%，有3%表示不一定，另外4%未表示意見。
民眾擔心未來在外用餐吃到瘦肉精美豬比例增為65%
明年將開放含瘦肉精美國豬肉進口，政府規定未來豬肉製品須標示豬肉屠宰地，同時要求餐飲場所清楚標示肉品來源和產地，讓民眾可以自行選擇食用，但仍有部分民眾擔心，日後在外用餐可能吃到含瘦肉精美美豬。此次調查結果發現，民眾表示擔心的比例由前次調查的60%增加5個百分點，至65%，不擔心的比例略降為28%，另外，有7%沒表示意見。
整體而言，雖然政府近三個月來不斷對開放萊豬進口政策，提出辯護及說明，但民眾仍多持負面態度，擔心吃到瘦肉精美豬、不會購買的比例也較甫宣布開放萊豬時增加，值得注意。
這次調查是TVBS民意調查中心於109年11月24日至26日晚間18：30 - 22：00進行的調查，採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，共接觸1,132位20歲以上台灣民眾，其中拒訪者188位，拒訪率為16.6%，最後成功訪問有效樣本944位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。
新聞來源為Newtalk 新頭殼