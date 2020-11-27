3億元放銀行「活存」！男急用領錢遭拒 行員：規定太嚴
3億元放銀行「活存」！男急用領錢遭拒 行員：規定太嚴
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-27 17:15:02
一般人都會遇到急用錢的狀況，若此時還遇到意外因素無法領錢，心中焦急感不言而喻。在中國大陸河南就有一位身家不凡的李姓男子，近期因為需急用錢，便想從存有8千萬人民幣（約3.4億新台幣）的帳戶內領一點出來用，沒想到銀行卻不給提領，最終結局也曝光。
綜合陸媒報導，住在河南鄭州市的李男過去前後分三次，將8千萬人民幣存入該平頂山銀行帳戶，並設為活期存款，以便作為手頭資金靈活運用。近期他也因為及需用到一筆錢，前往銀行要取款。不料抵達現場後，李男就被行員告知，這筆8千萬存款無法隨意使用，「必須得辦理相關手續」才能提款，李男也不疑有他照做，行員則告知「過幾天就能活期轉帳」。
然而到了說好的時間後，李男想要提款卻又吃鱉，行員又以「上級還沒有批准」拒絕，讓他忍不住疑惑「當初就是為了方便提領，才會辦理活存，為何現在急需用錢，銀行卻不讓我領？」李男也一氣之下向媒體爆料，更尋找第三方人士進行協調，最終銀行也在隔天讓李男領到錢。不過這樣的過程也讓他再度痛批，「差點被銀行潛規則，根本就不讓我領錢」。（編輯：潘毅）