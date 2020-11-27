飯店早餐吃星巴克　希爾頓新據點「台北時代寓所」開箱

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北時代寓所客群以商務旅客為主，全館共有 175 間客房、 6 種房型，房內使用木頭、鐵件、金屬和清水模等元素，創造有如電影播放室的設計，所有房型的浴廁、乾濕分離，沐浴備品選用在地保養品牌一日茶道 TEAORY ，房內的膠囊咖啡、茶飲、點心皆為免費供應；另為了符合現代人的使用習慣，房內電視皆支援行動裝置影像投影功能，床頭鬧鐘也支援無線充點功能，房間內隨處都有插座，方便旅客使用。
飯店公共空間則是搭配摩登風格的藝術裝置妝點， 1 樓大廳正中央擺放 183 公分高、站著直挺挺的金色鳥兒，向往來旅客行舉手禮，這是有「設計界達利」之稱的西班牙設計師海美．阿永（ Jaime Hayon ）作品「希旺」（ Hopebird ）；飯店大廳上方的百葉數位影像「 624 fragments 」則是台灣旅美劇場人孫瑞鴻的作品；梯廳和房間內也展示台灣藝術家李銘星多幅作品。
比較特別的是，飯店本身並未有餐飲設施，僅由 1 樓的星巴克提供全日餐飲服務，每日上午營業時間前 3 小時為房客專用時間，除了咖啡及輕食外，另有氮氣系列飲品及啤酒、精緻紅白酒及氣泡酒飲，這也是星巴克目前唯一一間入駐飯店門市。為慶祝開幕，星巴克首度推出「雙果酥旅人霧黑收納包」，以及馬克杯、隨行卡及隨行牙刷等專屬商品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！