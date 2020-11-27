孩童二次受虐偏高　議員問「媽媽市長」：有聽到求救聲嗎

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林祈烽表示，最讓他訝異的是，這些兒少保護案件中，再通報第2次以上的案件，107年有330件、108年有193件、今年1到9月也有74件，每年平均1~200件的再通報數字，是不是就代表有1-200位受虐的兒少是經常處於被父母或親人所虐待的環境中？長期下來不但會讓小孩身心靈受創，更可能影響其人格的發展，甚至長大成年後，會不會從被害人變成所謂的加害人？
林祈烽說，台中市今年的兒少保護通報案件，3個年齡層的被害者案件數幾乎都差不多，但0~6歲的兒虐案件，似乎多了一些，照理講，0~6歲的兒童自我保護能力相較其他年齡更為不足，且因他們未達受國民教育年齡，多於家庭或居家式托育系統中受照顧，如果有遭到父母或托育人員虐待或疏忽，在表達能力及對外較無接觸的情形下，相較來說，應該是更難以發現，可是台中市的案例卻有偏高的情況。
市府社會局表示，市府107年起擴大兒童保護服務範疇，再被通報的情形已逐年減少，社會局透過多項機制，保護兒少安全，如提供家長4至50小時的親職教育、增加社工服務頻率，並與學校、親屬、警政、衛政等網絡合作，提升家庭功能，同時建制列管機制，為處遇中的服務案件把關。除了保護安置，若經評估家長仍有濫用親權或不當照顧，社會局也可聲請停止親權，由政府監護，如不當照顧情節嚴重，社會局也會評估提起獨立告訴，以維護兒少權益。
此外，保母反映的再通報案件，社會局說，此案為家防中心持續密切關注個案，社會局已依照《兒童及少年福利與權益保障法》，裁處照顧者接受親職教育，但仍發生不當管教情形；為維護兒少安全，已依法保護安置個案，並持續加強輔導家長。
盧秀燕表示，這不是數字問題，而是任何一件兒虐案都不應該發生，這兩年在社會局和社工同仁努力下，再通報案件已有稍微下降，但會發生再通報案件，表示其家庭、父母或其親友已經有問題了，不過，每個個案都非常難處理，要接管或怎麼處置都不是市府單方面可以說了算，還有法院的判決和學者專家的意見，市府會更加努力保護每個受虐兒的安全，不讓他們受到再次的傷害。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110