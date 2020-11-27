特企／室內PM2.5、甲醛恐引起「病態建築症候群」?

隨著科技日新月異，尤其近期受新冠肺炎疫情影響，民眾對健康關注度提升，「住的健康」成為建築業新焦點，從之前的「綠建築」到最新指標「WELL健康建築」，建築與健康的關聯性越來越受重視，以「人」為本的理念也逐漸升級。台灣建築團隊也加入嶄新思維與設計，主打符合陽光、空氣、水等共10項嚴格指標認證，拿下由全球領先健康建築認證機構美國IWBI頒布、號稱建築界奧斯卡獎「WELL健康建築」最高白金等級認證，成為「全球第一」全棟獲得此殊榮的產後護理之家，躍上國際成為台灣之光！Discovery全新節目《探索新未來：健康建築》紀錄「全球第一」全棟獲得此殊榮的產後護理之家，探討建築新趨勢，看台灣菁英團隊如何致力將WELL健康建築理念實現在產後照護領域，結合建築、醫學、科學、AI智慧專業嚴格把關，給予媽媽和寶寶最健康也最人性化的照護。

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Discovery傳播集團台灣香港及東南亞區內容發行部資深總監馬艷華表示，從2006年紀錄全球最艱鉅建築工程「台灣雪山隧道」開始，Discovery頻道在台灣陸續紀錄最高綠建築「台北101」背後故事、世界最難蓋的無樑無柱「台中國家歌劇院」，持續從國際視角講述台灣故事，紀錄台灣建築工程的每個重要里程碑。此次將從技法、工法等硬實力，拓展到探究「建築與人」之間的關聯，帶領全世界來看這群台灣專家們如何重新定義和審視「人、健康與建築的關係」，為台灣居住環境指標帶來革命性思維。

Discovery全新節目《探索新未來：健康建築》將於12月2日週三晚間9點Discovery頻道全亞洲首播，並於12月6日週日晚間5點重播！





全台1/2房子生病了？當心「病態建築症候群」





何謂「健康建築」？健康建築的標準如何定義？Discovery《探索新未來：健康建築》帶來在美國行之有年，在台灣仍鮮為人知的新觀念，由全球健康建築認證機構美國IWBI所頒布的「WELL健康建築」，以人為本，結合醫學、科學與行為研究嚴格把關10項指標，包含建築空間的空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神、社區，以各種先進儀器進行性能檢測外，通過認證後必須持續監測及通報，以確保空間健康的持久性，現今全台僅有20個專案，其中更只有8個完成認證，大部分建築仍舊是屬於不健康的狀態！





由產官學三方組成的專業團隊：孕學林數據科技、台灣建築中心、國立台北科技大學建築系，深入台灣84個家庭，進行9項WELL健康建築標準檢測，驚人發現全部合格率是0！針對PM2.5、PM10、二氧化氮、甲醛、光、水質檢測的不合格比例都超過一半，家本應該是安全的堡壘，但這些看不見的有害物質都將成為影響人體健康的隱形殺手。





台灣建築中心副執行長林杰宏表示，經統計全台約有410萬棟的建築超過30年，平均每2棟房子就有1棟是老屋，尤其今年因疫情關係，人們一天超過8～9成的時間都待在室內，室內空間對健康有很大影響，老舊的房屋很容易釋出超量的PM2.5懸浮微粒，甚至可能比室外還要多上好幾倍，溫度、濕度超過舒適範圍，長期居住都可能危害健康；林杰宏更強調，不是只有超過30年的老屋會讓人生病，新建築帶來了新科技、新技術，但也可能因裝修材料造成汙染！甚至新家俱釋放的有機揮發物，照明的頻閃問題，都有可能影響人體健康。





台灣大學公共衛生學院楊銘欽教授進一步說明，建築跟人體健康一樣，也有分好建築、壞建築，不健康建築統稱為「病態建築」，若造成住戶身心不舒服則稱為「病態建築症候群」，最簡單判斷就是，當你長時間待在病態建築中，身體感到不適，但離開後建築物，症狀就消失了，這就是「病態建築症候群」。根據WHO統計，每年約700萬人死於空氣汙染，除了室外汙染，室內影響也很大，空氣汙染程度甚至是室外的5倍，主因來自建築裝潢產生的甲醛，研究顯示，在房屋裝潢完成的15年後，甲醛仍然不斷揮發持續危害人體。若待在室內時間越長，更可能產生「病態建築症候群」，導致頭痛、胸悶、疲勞易怒、氣喘等，甚至加劇過敏或呼吸道疾病。





別讓寶貝成「人體空氣清淨機！」開吸塵器引百倍PM2.5 停留至少2小時





室內嚴峻的超量甲醛污染環境也讓全台家長憂心新生兒照護問題；台北榮民總醫院胸腔部呼吸感染免疫科蘇維鈞醫師表示，新生兒呼吸頻率是成人4倍，空間中有害物質對於成長中的新生兒神經組織、肌肉組織影響很大，其中甲醛已被WHO確定為致癌和致畸形物質，易造成呼吸道過敏、誘發氣喘機率，更可能提升新生兒猝死機率。





孕學林產後護理之家李高賜執行長分享，新生兒對於健康、安全的標準高於成人，光是使用一個吸塵器，就有可能產生百倍的PM2.5粒子，停留室內至少長達2至3小時，像是100公分左右的幼兒經過，就如同一個行動的人體空氣清淨機，比成人更容易受到空氣汙染的危害！





國際建築新浪潮！Discovery記錄全台首座「WELL最高白金等級」居住環境





有鑑於病態建築恐成為脆弱新生兒所面臨最大的健康隱憂，WHO也指出影響孩子身心健康最關鍵的黃金時期，是從媽媽懷孕前3個月，到幼兒出生至2歲的這段「生命最初的1000天」，有一群台灣團隊致力將WELL健康建築理念應用在產後照護領域，嚴格檢驗10項認證指標，例如以接近PM 0.01過濾能力去除細菌、確保飲水及沐浴水質、依據不同空間設計晝夜不同的照明、以各種隔音工法降低噪音、規劃客製化的溫度品管、採用核電廠同等級0.4g耐震標準、創建全台第一條智慧型滅菌通道、即時各項健康數值監測及雲端管理等，給予媽媽和寶寶最健康也最人性化的照護。





寶舖建設執行長陳松林表示，希望把最具前瞻性的建築思維帶進台灣，從自身企業的產後護理之家做起，挑戰最高標準的WELL白金認證，雖然無論在建造或營運上，都必須付出更高的成本，但健康建築是未來趨勢，希望從「孕學林產後護理之家」出發，從守護新生兒家庭開始做起，未來更希望能走進更多家庭、從校園到帶動整個產業，一起為台灣人打造真正健康的好房子！





Discovery《探索新未來：健康建築》帶領觀眾見證台灣建築產業不僅同步全球趨勢，更領先全球為新生兒打造健康環境新頂標，專業檢測團隊直擊全台首座整棟通過「WELL最高白金等級」的產後護理之家，一探24小時運作的母嬰居住環境如何以最高健康規格，成功獲得建築界奧斯卡的肯定。透過Discovery鏡頭，認識下一波WELL健康建築新浪潮，倡導未來無論是產後護理、辦公環境、住家等各種建築，都能以「人」的身心靈健康為優先考量。Discovery全新節目《探索新未來：健康建築》將於12月2日週三晚間9點Discovery頻道全亞洲首播，並於12月6日週日晚間5點重播！



