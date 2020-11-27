說要打35個國民黨立委卻遭秒殺 陳柏惟：有沒有其他問題
說要打35個國民黨立委卻遭秒殺 陳柏惟：有沒有其他問題
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-27 17:31:39｜update2020-11-27 17:36:39
立法院今（27）日上演全武行、豬內臟在議場紛飛的畫面。在朝野大戰前，台灣基進黨立委陳柏惟曾嗆要「1個打國民黨35個立委」，今日也真的上演對峙場面，未料他遭到國民黨團總召林為洲從後方直接扣住頸部，毫無還手之力，在旁人勸阻下林為洲才放人。衝突後談及此事，陳柏惟僅說不會為了衝突被打提告，記者追問「打國民黨全部」一事，他則說「有沒有其他問題。」
國民黨團本周二佔領議場時，陳柏惟曾坐上主席台，擺上呼籲國民黨立委上班的手舉牌，簡單開了一陣子直播便離場，他的手舉牌留在原地，隨後被國民黨立委吳怡玎撤下。陳柏惟對此不滿，認為國民黨團只准他們自己杯葛、癱瘓議事，小黨發表意見卻被撤手舉牌，在民進黨確定要強勢搶回主席台、讓行政院長蘇貞昌上台後，陳在直播要求國民黨主席江啟臣為此事道歉，否則「不要不信我能1個打國民黨35個立委。」上午蘇貞昌站上發言台後，陳柏惟得償所願，真的和國民黨立委鄭天財起衝突，一旁的立委如蔣萬安、徐志榮、許智傑、王定宇等，不分藍綠都來勸阻，只見曾跟陳對嗆要單挑的林為洲從斜後方用手臂扣住陳柏惟的脖子，陳瞬間被壓制住，滿臉通紅且無反擊能力。在扣住幾秒鐘後，林為洲才放手，其他立委則把陳趕到外圍去，不讓他回到衝突的核心區域。
衝突結束後，陳柏惟受訪時態度相當收斂，他表示沒有跟鄭天財動手的意思，當時正在把地上的豬內臟撿起來扔進垃圾袋，是鄭天財先來找他麻煩，翻倒垃圾袋、抓住他的手，不得已他才會推開鄭天財。對於被林為洲從後方扣住脖子，受訪時脖子上仍有勒痕，陳柏惟強調不會提告，「我不會小題大作，大家激動在所難免，但我沒有打人，單純想回歸正常議事。」記者多次追問陳柏惟「1個打國民黨35個立委」，陳說「有沒有其他問題。」
鄭天財受訪時也說，當下場面很混亂，陳柏惟沒打人，但確實有推的動作，「他不該推我，民進黨很多人都會拉我，但都沒有怎樣，他們知道我力量很大。」對於陳柏惟放話要「1個打35個」，鄭天財聽到這個數字笑了出來，直說「他沒有那個能力啦」。