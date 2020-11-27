關注地方政治　議會觀察聯盟與成⼤學代公開探討評鑑規則

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

關注地方政治　議會觀察聯盟與成⼤學代公開探討評鑑規則

記者陳聖璋/台南報導

calendar_today2020-11-27 18:18:44

台南議會觀察聯盟27日說明議會評量⽅式的辦法及解答
▲台南議會觀察聯盟27日說明議會評量⽅式的辦法及解答。（圖／台南議會觀察聯盟提供）
台南議會觀察聯盟與成功⼤學學⽣代表會27日舉⾏公開說明會，說明議會評量⽅式的辦法及解答，並廣納各⽅意⾒作為每次會期評量的改進⽅式；說明會邀請台南市議員辦公室、各政黨黨部、在地NGO團體及對地⽅政治有興趣的⾼中⽣⼀同參加。
我是廣告 請繼續往下閱讀
人在馬祖的成功⼤學校長蘇慧貞，特別透過視訊向現場同學勉勵，她全⼒⽀持學⽣社會參與的⾏動，貢獻社會，透過這個平台，⽤多元⾃在的角度，參與意⾒表達、資訊交換，⽤具體、落實的⼒量改變社會，累積過去歷史、創造未來，使民主政治的表現更為成功。
▲成大校長蘇慧貞透過視訊表示，全⼒⽀持學⽣社會參與的⾏動。（圖／記者陳聖璋攝，2020.11.27）
▲成大校長蘇慧貞透過視訊表示，全⼒⽀持學⽣社會參與的⾏動。（圖／記者陳聖璋攝，2020.11.27）
研究員吳嘉恩表⽰，此次評鑑是以第三次定期會評鑑⽅式為基礎，經過聯盟夥伴討論後進⾏調整，除了對量化部分的分數設定上限外，也加入了質詢品質的評鑑，希望議員除了出席發⾔，更要重視質詢內容的優劣。

量化指標是以實際的出席、質詢次數為基礎，占總分 70%，質性指標占30%，包含問政技巧、問政深度、議題掌握、問政態度…等，吳嘉恩說，有議員認為發⾔次數越多，分數越⾼，但是每位議員每⽇質詢次數分數採計最多3次，並沒有質詢越多分數越⾼的規則。

這次評鑑另⼀個改變，是增加了青年、勞⼯、環境關懷等議題的加分項⽬，吳嘉恩強調，這個變動是希望議員們也能多關⼼相對無聲的社會議題，為民發聲。

崑山科⼤助理教授、台南公民智庫執⾏長⿈建龍指出，公民進⾏議會評鑑不會是讓市議會更好的萬靈丹，議會民代的組成成員形形⾊⾊，但畢竟是⼈民經過民主程序選出來的，但是，不會是選出來就算了，「我們要告訴議員諸君，我們正在關注著你們」。

針對本會期議會搶發⾔的現象，黃健龍評析，簽到上班本來就是議員應盡的基本義務，但本會期中明顯地有很多議員誤解了聯盟的評鑑⽅法，拼命搶發⾔，只是接著前⼀個議員的發言，自身對該議題沒有準備、亂湊⼀通，曝露出⾃⼰的不⽤功，反⽽變成評鑑被扣分的要素。

▲台南公民智庫執⾏長⿈建龍指出，公民進⾏議會評鑑不會是讓市議會更好的萬靈丹。（圖／記者陳聖璋攝，2020.11.27
▲台南公民智庫執⾏長⿈建龍指出，公民進⾏議會評鑑不會是讓市議會更好的萬靈丹。（圖／記者陳聖璋攝，2020.11.27 )
另外，部分議員對議事規則不熟悉，造成會議效率不彰，或對監督與⾏政權的分際不清…等，都是本次議會過程中的問題。⿈建龍也對於會期內沒有完成本會期應盡的義務「預算審查」表達遺憾。

成⼤學⽣代表會議長⾼慕軒說，在台南⽣活數年的學⽣，⽣活必定會受到市政府與市議會的施政與問政結果影響關注，然⽽，⼤部分的同學都不具有對台南市政相關的投票權，因此，希望藉由與觀察聯盟的合作，將同學對這座城市的想法傳遞出來。

台灣學⽣聯合會理事長蔡⼀愷表⽰，台南市議會有57席市議員，要去檢視這些議員的表現並做評鑑相當不容易，觀察聯盟納入許多青年及學⽣作為評鑑員，讓青年對於地⽅政治的想像能夠以另⼀種途徑，對台南市的議員們形成壓⼒，⽽對於青年來說，這是相當重要的。
本屆台南市議會會期將於12⽉2⽇結束，台南議會觀察聯盟於12⽉3⽇開始質性評鑑作業，歡迎社會各界踴躍參與。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀