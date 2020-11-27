關注地方政治　議會觀察聯盟與成⼤學代公開探討評鑑規則

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研究員吳嘉恩表⽰，此次評鑑是以第三次定期會評鑑⽅式為基礎，經過聯盟夥伴討論後進⾏調整，除了對量化部分的分數設定上限外，也加入了質詢品質的評鑑，希望議員除了出席發⾔，更要重視質詢內容的優劣。
量化指標是以實際的出席、質詢次數為基礎，占總分 70%，質性指標占30%，包含問政技巧、問政深度、議題掌握、問政態度…等，吳嘉恩說，有議員認為發⾔次數越多，分數越⾼，但是每位議員每⽇質詢次數分數採計最多3次，並沒有質詢越多分數越⾼的規則。
這次評鑑另⼀個改變，是增加了青年、勞⼯、環境關懷等議題的加分項⽬，吳嘉恩強調，這個變動是希望議員們也能多關⼼相對無聲的社會議題，為民發聲。
崑山科⼤助理教授、台南公民智庫執⾏長⿈建龍指出，公民進⾏議會評鑑不會是讓市議會更好的萬靈丹，議會民代的組成成員形形⾊⾊，但畢竟是⼈民經過民主程序選出來的，但是，不會是選出來就算了，「我們要告訴議員諸君，我們正在關注著你們」。
針對本會期議會搶發⾔的現象，黃健龍評析，簽到上班本來就是議員應盡的基本義務，但本會期中明顯地有很多議員誤解了聯盟的評鑑⽅法，拼命搶發⾔，只是接著前⼀個議員的發言，自身對該議題沒有準備、亂湊⼀通，曝露出⾃⼰的不⽤功，反⽽變成評鑑被扣分的要素。
另外，部分議員對議事規則不熟悉，造成會議效率不彰，或對監督與⾏政權的分際不清…等，都是本次議會過程中的問題。⿈建龍也對於會期內沒有完成本會期應盡的義務「預算審查」表達遺憾。
成⼤學⽣代表會議長⾼慕軒說，在台南⽣活數年的學⽣，⽣活必定會受到市政府與市議會的施政與問政結果影響關注，然⽽，⼤部分的同學都不具有對台南市政相關的投票權，因此，希望藉由與觀察聯盟的合作，將同學對這座城市的想法傳遞出來。
台灣學⽣聯合會理事長蔡⼀愷表⽰，台南市議會有57席市議員，要去檢視這些議員的表現並做評鑑相當不容易，觀察聯盟納入許多青年及學⽣作為評鑑員，讓青年對於地⽅政治的想像能夠以另⼀種途徑，對台南市的議員們形成壓⼒，⽽對於青年來說，這是相當重要的。
本屆台南市議會會期將於12⽉2⽇結束，台南議會觀察聯盟於12⽉3⽇開始質性評鑑作業，歡迎社會各界踴躍參與。