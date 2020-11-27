桃園2度查獲越女密醫 除膿皰、牙齒美白全都來
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-27 18:09:54
11月初在桃園火車站附近公寓，才查獲有越籍女子非法從事侵入性醫療美容行為，桃園市政府衛生局18日第二度聯繫移民署專勤隊偕同稽查，再度發現越籍女性於自設的美容工作室裡執行醫療美容行為，經查該越女不具醫師資格，卻提供挑除膿皰、除毛、牙齒美白及除痣等醫療侵入性服務，全案函送桃園地檢署偵辦。
衛生局醫事管理科科長陳效君指出，當日稽查人員進入屋內時，美容床上躺有1名顧客，臉部敷有保鮮膜，疑似已塗抹麻醉藥劑，而該越籍女性自稱在越南曾有執行包括醫美侵入性手術、針劑注射等醫療美容的經驗，且在我國境內也提供類似的服務，各項收費500元至800元不等，稽查人員現場查扣麻醉藥物、疑似醫療廢棄物、抗生素、牙齒美白器械及除毛儀器等醫療器具，全案已函請桃園地檢署進行後續偵辦。由於日前衛生局才查獲有越南籍女子在桃園市後站無照從事豐唇、酒窩臉部雕塑微整形醫美手術，吸引不少女移工或新住民配偶上門，衛生局長王文彥提醒，民眾如有醫美需求，應於尋求醫療服務前要「停、看、聽」，先確認提供服務的場所是否為合法醫療院所、查閱該機構的開業執照、醫師的執業執照及醫師證書，並諮詢專業醫師的醫療建議，再選擇適合的醫美療程，切勿輕信網路上形形色色各類醫療廣告或行銷手法，輕易接受醫美服務。衛生局也特別提醒越籍民眾若有醫美需求，一定要遵循「停、看、聽」三原則，一定要找合格相關專科醫師，不要因為價格低廉選擇密醫，以免器械消毒不完全，增加各項傳染病風險（如C肝）及後續可能衍生醫療糾紛事件以免後續發生感染等醫療糾紛求償無門，得不償失。