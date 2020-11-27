宅經濟當道！航空電商平台業績增3成 再推滿額免息分期
宅經濟當道！航空電商平台業績增3成 再推滿額免息分期
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-27 18:09:03｜update2020-11-27 18:09:16
宅經濟當道，就連航空公司也要搶食電商平台大餅，長榮航空旗下長榮樂 e 購今年營收增加 3 成，哩程兌換品也較往年成長 30 倍，業者趁勢推出滿額免息分期， 12 月兩件 9 折優惠；華航 eMall 則自 11 月起推出全哩程折抵購物金活動，每 1,000 哩可折抵新台幣 90 元，最多可省 9,000 元。
長榮航空表示，旗下長榮樂 e 購即日起推出「滿額分期輕鬆 GO 」功能，凡持有國泰世華、台新及玉山等三家銀行信用卡的卡友，消費金額達到 3,000 元以上，即可免息分期付款，是國內唯一購物分期 0 利率、免手續費的航空公司電商平台。長榮航空指出，防疫期間宅經濟當道，今年電商平台營收成長 3 成，哩程兌換品也較往年成長 30 倍。除了滿額免息分期外，無限萬哩遊會員可用 1,000 哩最高可折抵 120 元，最多可全額支付商品金額， 11 月還有雙 11 購物優惠，全館單件 85 折（部分商品除外），限時活動欲購從速， 12 月則推出兩件 9 折優惠。此外，華航 eMall 今年 1 月到 9 月營業額與去年同期相較就高出約 4 倍， 11 月起推出全哩程折抵購物金，每 1,000 哩可折抵新台幣 90 元，最高可折抵9,000元，同時與經濟部中企處共同推出在地文創商品，像是由百年布莊生產原生印花設計提袋，將傳統大溪餅食特色連結的月光盤等，都是熱門商品。