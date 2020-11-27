音圖預算暴增53億　游淑慧批文化局長蔡宗雄不適任

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游淑慧直言，她以為教育局、文化局馬上拿得出來，結果居然兩週後說報告太厚、不知道，PCM（技術服務廠商）增加了，她當場問柯市長，柯也愣在那、覺得很扯，答應要處理，結果兩週後還是沒得到答案，只得到柯市長高血壓吃藥。
游淑慧大酸，文化局、教育局在這件事上未免太凱子了，這是81億，不是81萬，怎麼會身為出錢單位，竟然不知道錢花在哪、貴在哪？把議員當橡皮圖章嗎？送來就要給你過嗎？真的覺得文化局、教育局在這案子，好誇張、好離譜、好土豪。
游淑慧也說，這案子在柯市長上任時就曾被時任議員吳思瑤質詢過，當時在AIT舊址，本來只規劃台北市立總圖，經費28億，其實這28億已經遠高於後來落成的高雄市立總圖的15億、新北市立總圖的13億，結果加上音樂中心進去後，居然再增53億，達到81億？
游淑慧指出，蔡局長在公務體系也很多年，雖然不是文化專業，不過搞錯這些歷史，她覺得也很誇張，身為一個文化局長，怎麼會搞錯這些政策由來，也搞不清楚預算編列，「應該讓專業的人待在這個位置，不夠專業的人，是不是應該檢討一下他的職務？」
游淑慧說，她覺得柯市長對這案子負責任的態度是，不要為了面子問題，把案子撤回去，評估過後再送到議會來。
新聞來源為Newtalk 新頭殼