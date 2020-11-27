名家論壇》網路溫度計／雙姝夾擊！高嘉瑜單日聲量破新高

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從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看，高嘉瑜26日被爆料歐洲考察血拼的新聞，更讓她再次創下近十天聲量新高，單日暴增近3萬則討論，網路焦點從高嘉瑜有房產、閨房照、擁台積電股票，轉移到她過往「爆買名牌」事件。
北市議員游淑慧砲火連發！殺進政治人物聲量第十五名
同為深耕內湖南港區的政治人物，台北市議員游淑慧先是爆料，在2011年郝龍斌市府時期，高嘉瑜在義大利考察時中途缺席，被發現去爆買名牌包，打臉她小資女形象，雖然高嘉瑜表示那時「只買一個包給媽媽」，但游淑慧也回嗆「她兩隻手提滿購物袋」，針對高嘉瑜喊累被蹭聲量，她也在臉書意有所指寫下「演戲的一集一集停不下來，謊言一個一個不眨眼的編」、「還真是累了， 歹戲拖棚」，讓她衝上《網路口碑政治人物週聲量》第十五名，聲量飆升近八千篇。
王欣儀爆料高買綠水鬼、偷吃零食 聲量擠上第十七名
自稱「俠女仁心」的大安、文山區市議員王欣儀，也加碼爆料當年歐洲考察舊事，指稱當時高嘉瑜買了一隻近年價格飆漲，甚至價格四十萬起跳的勞力士名錶「綠水鬼」，並回憶當時兒子隨行時因水土不服，只靠吃零食果腹，卻發現高嘉瑜在車上「偷吃兒子零食」，酸她連小孩食物都搶，根本不是只吃「過期食品」。高回應是手錶託友人購買，至於餅乾他表示「這麼久以前的事情誰會記得」，回應現在各種爆料滿天飛，但王欣儀也繼續猛追，表示高嘉瑜的友人就是「現在的男友」，使王欣儀聲量破逾五千筆，位於《網路口碑政治人物週聲量》第十七名。
政論名人也加入戰局！周玉蔻大罵高「心機女」 藍營葉慶元補刀
高嘉瑜財產風暴裡，除了台北市議員游淑慧、王欣儀雙姝砲火猛烈，不少政論名人也跳出來批評。資深媒體人周玉蔻除了截圖前總統府副祕書長姚人多貼文，大讚他批「翻白眼終究敵不過老天有眼」很俠義，更在臉書大罵「裝窮、假掰、心機女」，下方有網友提及高嘉瑜指出考察時游淑慧照顧郝龍斌，暗指兩人曖昧之情，周玉蔻回應「下流」，她目前也位居於《網路口碑政論名嘴》近三個月聲量排行第十二名。
針對十年前的歐洲考察事件，國民黨考紀會主委葉慶元也出面表示，當年他也有一同隨行，指出高嘉瑜除了買名牌，還要求台北市秘書處的公務員，陪她一起血拚、提包包，直呼「把對方當成自己的小弟來使喚」、「有沒有這麼誇張的政治人物？」再次補刀。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年11月16日至2020年11月26日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高嘉瑜』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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