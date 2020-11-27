影／切膚之愛攜手彰化縣政府　榮獲「健康平等獎」

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這次提報參加國健署的「健康平等獎」也獲獎，而且縣政府另外還結合勞工處、消防局，包括長輩住警器的部分，還有外勞CPR訓練等，最重要是為了我們失智老人，怎麼樣的達到預防走失方面的協尋工作，此次北上領獎，特別邀請切膚之愛詹麗珠執行長來共享榮耀。
台灣失智人口快速成長，依據內政部統計顯示，108年底共計292,102人，整體失智人口佔全國人口1.24%，在台灣每80人就有1人是失智者，推估民國154年失智人口將高達90萬人。
為了讓失智者可以安心在地安老，切膚之愛基金會積極於社區推廣走失協尋服務，此次評審至最後階段安排至銀采瑞智友善認證單位，實地演練單位服務狀況，並邀請切膚之愛基金會失智日照中心－「魏愛倫學苑」的長輩共同參與，實際演練商家遇到迷失長輩時的處遇方式，用正向友善的態度協助，並運用守護BBCall載具和QRcode布標聯繫家人，展現防走失載具及防水不標的快速性、便利性及即時性，期盼更多需要的家庭使用這項防走失系統，讓失智家人安心外出、減輕社會尋人成本。
今年申請323家參加台灣健康城市暨高齡友善城市，獲獎數41家，獲獎率僅12.7%，誠屬不易；彰化縣政府與切膚之愛基金會整合政府及社會資源，建構多元照顧輔導措施，平等對待失智長者，落實保障其權益與需求，並打造包容的社會、失智友善社區及改善健康不平等的卓越成就，榮獲「台灣健康城市暨高齡友善城市－健康平等獎」殊榮，實至名歸。