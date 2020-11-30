菲國童婚女曝婚姻實況　「因這原因」當局無法禁止

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

菲國童婚女曝婚姻實況　「因這原因」當局無法禁止

記者賴正琳/綜合報導

calendar_today2020-11-30 17:37:53

菲律賓
▲由於雙方家境顯赫，當初結婚時還被各大媒體報導。「在我13歲時，我父親就要求我坐姿端正並把放在沙發上的腳拿下來，因為他告訴我就快要結婚了。」（圖／南華早報）
根據四方報報導，在部份國家，由於宗教文化的影響，至今仍允許童婚，造就不少男大女小或爺孫戀之情事。同樣允許童婚的菲律賓，雖然政府過去幾年意圖用法律禁止童婚，但由於菲律賓某些地區仍遵行伊斯蘭教文化中允許女性在青春期即結婚的文化，讓菲律賓童婚違法化有其困難性。聯合國兒童基金會（UNICEF）數據指出，當地約2%女性在15歲前結婚，童婚人數多達72.6萬人，在全球排第12位。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《南華早報》，童婚制度下的受害者艾紗．瑪德卡（Ayesha Merdeka）受訪時表示希望當局能夠禁止童婚，現年49歲的她在15歲時嫁給家中長輩指派的丈夫，即便出生於政治世家的她，父親曾被菲律賓總統杜特蒂指派為棉蘭老島發展局局長，依然難逃童婚的命運。
「當時完全是被長輩指揮去結婚的，我完全沒有選擇權。」艾紗告訴記者，由於雙方家境顯赫，當初結婚時還被各大媒體報導。「在我13歲時，我父親就要求我坐姿端正並把放在沙發上的腳拿下來，因為他告訴我就快要結婚了。」

「他更警告我不能認為這有道德上的錯誤，因為妳會成為當地婦女的榜樣。」艾紗回憶著當時的狀況。「他懇求我這麼做，當時的我只全心全意相信父親會選擇最優秀的丈夫給我。」

艾紗更解釋有些童婚其實最後結果是好的，因為伊斯蘭文化社會責任強調責任大於個人權利。「我選擇往好處想，如果你細看文化，其實有很多複雜之處，我讓自己每天都保持心情愉悅。」在結婚前三個月，她的丈夫每天都來拜訪她並向她告白，有一個嚴格的姨媽幫她進行婚前教育。他們的婚姻維持了30多年，並育有3女1子。

雖然年紀輕輕結婚，但她仍然完成她的學業，並且在利比亞（Libya）任教將近四年，她認為相比起中東，菲律賓的伊斯蘭婦女更有辦法學習。不過，她仍然認為童婚是錯誤的，遏止青少女的發育和成長，更是虐待兒童的行為，她在學校裡發起修法禁止童婚的運動，遭到學校創辦人約談和停權，因為校方不希望她的思想「汙染」當地婦女。
但她的革命仍在持續，事實上她的三個女兒，年齡落在30歲至20歲，都沒有被迫進行童婚，連他的兒子也不用進行政治聯姻，能夠尋找真愛結婚。「我會讓童婚有一天被禁止的。」她說，更表示她的姓Merdeka意指『自由』。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀