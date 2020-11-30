菲國童婚女曝婚姻實況　「因這原因」當局無法禁止

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「當時完全是被長輩指揮去結婚的，我完全沒有選擇權。」艾紗告訴記者，由於雙方家境顯赫，當初結婚時還被各大媒體報導。「在我13歲時，我父親就要求我坐姿端正並把放在沙發上的腳拿下來，因為他告訴我就快要結婚了。」
「他更警告我不能認為這有道德上的錯誤，因為妳會成為當地婦女的榜樣。」艾紗回憶著當時的狀況。「他懇求我這麼做，當時的我只全心全意相信父親會選擇最優秀的丈夫給我。」
艾紗更解釋有些童婚其實最後結果是好的，因為伊斯蘭文化社會責任強調責任大於個人權利。「我選擇往好處想，如果你細看文化，其實有很多複雜之處，我讓自己每天都保持心情愉悅。」在結婚前三個月，她的丈夫每天都來拜訪她並向她告白，有一個嚴格的姨媽幫她進行婚前教育。他們的婚姻維持了30多年，並育有3女1子。
雖然年紀輕輕結婚，但她仍然完成她的學業，並且在利比亞（Libya）任教將近四年，她認為相比起中東，菲律賓的伊斯蘭婦女更有辦法學習。不過，她仍然認為童婚是錯誤的，遏止青少女的發育和成長，更是虐待兒童的行為，她在學校裡發起修法禁止童婚的運動，遭到學校創辦人約談和停權，因為校方不希望她的思想「汙染」當地婦女。
但她的革命仍在持續，事實上她的三個女兒，年齡落在30歲至20歲，都沒有被迫進行童婚，連他的兒子也不用進行政治聯姻，能夠尋找真愛結婚。「我會讓童婚有一天被禁止的。」她說，更表示她的姓Merdeka意指『自由』。