預售屋炒作紅單重罰120萬　竹縣消保官開出全國首張罰單

針對新竹縣連月來沸沸揚揚的預售屋紅單炒作風波，新竹縣消保官靳邦忠今(27)日表示、縣府已開出全國第一張罰單，重罰丁姓業者新臺幣120萬元，業者坦承不諱，並表示尊重行政機關的裁處，靳邦忠強調，政府並非要打壓房價，而是希望維持一個正常的交易環境和理性的房市交易秩序。

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一支手機，一張型錄竟能賣出一百多戶房子，難怪竹北的房子會被「賣光」哄抬高價，這是典型的紅單銷售手法；新竹縣消保官靳邦忠上個月追查漏夜排隊假新聞事件時、意外發現預售屋買賣在開賣之前早已被網紅掮客，或是幫襯建商的廣告商鎖單百餘户，再轉單給建商或代銷公司，賺取佣金，個中大户就是某位丁姓業者。

靳邦忠分析，不肖建商在開賣前會營造火熱氣氛，藉機吸引消費者搶購。他依序查了 3 件傳言的熱銷案場，甲案宣稱「開賣完銷」，總戶數是 300 多戶，實際銷售僅有113戶。乙案一樣有 300 多戶，稱「購買要抽籤」，現況是預約100 多戶，僅有7成正式簽約，丙案廣告詞是「開賣完銷7成」，事實上是開價過高，只有極少數購買，其他退訂。





靳邦忠說，這些都涉及廣告不實，因為未揭露正確訊息，引人下錯誤判斷，買賣房子，不應該單用一張紅單，而是要提供完整的預售屋買賣定型化契約，對消費者才公平。





根據瞭解、新竹地區10、11月的預售屋平均推案量為22.7億元，相較於9月的均量95.6億元，大幅減少76%，消保官加強查察紅單，房產業者為了避風頭，放慢推案腳步，讓房市降溫，導致旺季不旺。