夯國片《孤味》　其實就是「台南味」

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其中《俗女養成記》 現正在台南各地拍攝第2季，台南市觀旅局局長郭貞慧表示，可見台南歷史巷弄、人文風情都對於文化影視創作深具吸引力，歡迎各位影迷、劇迷來台南尋找心目中最有共鳴的那一景合影留念。
《孤味》劇組表示「台南的米糕跟小卷米粉，已變成追尋場景的靈魂糧食，而偏甜的府城小吃具備撫慰人心的作用，讓劇組工作人員重新鼓起勇氣，繼續尋找拍攝場景」。
電影中7成場景選在台南取景，如安平區的安平魚市場、漁光島、四草大橋及橋頭沙灘公園，安平魚市場內魚販充滿力道的叫賣聲、專注處理新鮮魚貨的神情，也是一種《孤味》的體現。
片尾林秀英搭乘計程車行經四草大橋，遠眺台灣海峽這一幕，相信也勾起許多造訪過四草大橋遊客的回憶，每到假日，不論是賞夕陽、談戀愛、看海，四草大橋總是不乏遊客駐足。
而漁光島是緊鄰安平漁港與商港的一個小島，島上一半以上的面積都是森林，林下步道是許多新人拍攝婚紗的景點，；橋頭海灘公園位於安平觀夕平台和四草大橋之間，傍晚時分是浪漫觀夕的好所在，在劇中則是林秀英大女兒陳宛青在得知病情復發後，與10多年前的前男友關鎮一起散步散心的景點。
位於安南的鹿耳門天后宮本來就是來往遊客必訪的聖殿，也是劇中的關鍵場景，林秀英於此處遇見陪伴自己丈夫最後餘生的蔡阿姨，從蔡阿姨口中知道丈夫生前對她的歉意，也在此處放下對丈夫的怨懟。
電影在市區取景的場景也不少，國定古蹟的台南車站，是林秀英親自接送遠自台北返鄉的孫女，以及跟著孫女一起搭乘火車前往台北時的站點；在地人習以為常的台南公園、湯德章紀念公園及圓環，是台南獨特的場景，也是林秀英接送孫女坐著計程車唱著主題曲「孤味」時車窗外經過的景緻。
林秀英舉辦70大壽壽宴的台菜餐廳內景，則是在號稱全台唯一，匯集台南在地百年飲食料理的「府城食府」拍攝，外景則是取自原為日治時代西門國小校長宿舍的安平鄉土文化館；影片中具有重要地位的台南特色小吃「蝦捲」，更是旅客來到安平必嘗且無法忘懷的好味道。
郭貞慧指出，來台南取景拍攝的許多作品，都交出了亮麗的成績單，不論是金鐘獎還是金馬獎，也讓台南市與有榮焉，觀旅局攜手文化局一起規劃追劇地圖，邀請大家共賞這個台南的在地故事外。