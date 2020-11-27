「我成年、我承擔」　竹縣12月4日首辦「成年禮」

新竹縣政府首次舉辦「2020竹縣好青年成年禮活動」將於12月4日在明新科技大學體育館隆重登場，將有新竹縣轄區內的明新科大和9所公私立高中職共約400位16到18歲的青少年參與。

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今(27)日活動記者會中，縣長楊文科為身穿儒服的學生代表、進行加冠禮儀式，學生則挑著「擔子」，象徵成年禮後要負起社會責任。

▲新竹縣政府首次舉辦「2020竹縣好青年成年禮活動」將於12月4日在明新科大體育館登場，今日記者會中，縣長楊文科為身穿儒服的學生代表、進行加冠禮儀式，學生則挑著「擔子」，象徵成年禮後要負起社會責任。(圖/記者金祐妤攝,109.11.27）

楊文科表示、傳統農業社會中年滿十六歲即代表成年人，青年是國家未來希望與棟樑，更是社會的中堅力量，縣府首次辦理「成年禮」活動，邀請已滿及將滿16歲的青年男女參與，期待透過該活動，培養青年男女「我成年、我承擔」的使命感與責任感。

縣府青年事務中心主任田永元表示、成年禮當天會頒發參加學生一張「成年禮證書」，並致贈學生一顆刻有自己的名字印章，象徵要蓋章負責任的開始。

▲新竹縣政府首次舉辦「2020竹縣好青年成年禮活動」將於12月4日在明新科大體育館登場，成年禮當天會頒發參加學生一張「成年禮證書」，並致贈學生一顆刻有自己的名字印章，象徵要蓋章負責任的開始。(圖/記者金祐妤攝,109.11.27）

田永元說、成年禮活動內容特別規劃八項闖關，青年學子們需通過「禮、義、廉、恥、智慧、勇氣、團結、勤勞」八關，透過輕鬆歡樂探索活動，融入青年朋友勇於挑戰的特性，讓參加活動青少年們感受成年所需具備的人格特質。

此次參與學校包含敏實科大、竹東高中、關西高中、竹北高中、義民高中、六家高中、忠信高中、東泰高中、仰德高中、湖口高中、內思高工共400位學生報名。