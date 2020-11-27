水情吃緊！工業區汙水廠乾淨水源成消防車「救命泉源」

20多年來的嚴重「旱冬」，近期國內各地一再傳出水情吃緊，經濟部工業局芳苑工業區地下水道系統營運中心，將處裡乾淨的汙水，提供消防隊來使用，每天可達1萬噸，讓消防車不再「口渴」，而汙水廠乾淨水源也成消防車「救命泉源」。

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▲消防人員前往全興工業區汙水處理廠進行取水測試。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

× ▲消防人員前往全興工業區汙水處理廠進行取水測試。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

今年夏季鮮少颱風來台帶來豐沛雨水，造成全台水情近期吃緊，但國內水情吃緊，這對消防隊來說，沒有水等於沒有辦法上戰場，經濟部工業局芳苑工業區地下水道系統營運中心，就將處裡乾淨的汙水，提供消防隊來使用，每天可達1萬噸，讓消防車不再「口渴」，能安心作戰。

彰化縣消防局第四大隊芳苑消防隊日前在芳苑工業區，舉辦區域性組合訓練，經濟部工業局芳苑工業區人員參加演習，並提供地下水道系統營運中心處理過的水源作為消防用水。芳苑工業區服務中心向消防分隊說明，工業區的工廠廢水經處理後，全數匯入汙水處理廠作最後處理，酸鹼值（PH）約7，酸鹼中和後，排放到二林溪，因此水質安全無虞。

▲消防人員前往彰濱工業區-線西汙水處理廠針對加濾池進行取水測試。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

× ▲消防人員前往彰濱工業區-線西汙水處理廠針對加濾池進行取水測試。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

芳苑消防分隊長林彥銘表示，工業區內的汙水，會先在工廠內經過第一階段處裡，在匯流到工業區的汙水處理廠，在經過第二次處裡，將酸鹼值控制在7左右，才會排入溪內，因為最近水情吃緊，因此協調工業區營運中心，讓消防隊能自由取用這些乾淨的汙水，確保救災時能有充足的水源使用。

林彥銘指出，以3噸的水廂車來講，用兩條水線「水」力全開的狀態下，只需要5至10分鐘就能將3噸的水用光，因此充足的水源對消防隊來講是相當重要的，因此工業區每小時450公噸的水源，1天1萬噸，對整個西南角消防隊來說，是相當重要的。

▲芳苑消防隊舉辦區域性組合訓練，經濟部工業局芳苑工業區提供地下水道系統營運中心處理過的水源作為消防用水。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

× ▲芳苑消防隊舉辦區域性組合訓練，經濟部工業局芳苑工業區提供地下水道系統營運中心處理過的水源作為消防用水。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

林彥銘說，因中部地區供水部分地區有減壓措施，如救災過程中使用消防栓取水，可能會有水壓不足情形，因此特別感謝芳苑工業區的協助，協調廠區管理員，讓他們隨時可以到工業區取水，確保救災時的水源能夠充足。