影／鹿秀社大成果展　學生展示作品多樣化

社區大學是在地優質的終身學習據點，設立在各個鄉鎮，讓民眾能就近學習，鹿秀社區大學以鹿港為基地，吸收古鎮的精華，以延續傳統工藝及創作現代藝術美學為發展重點，即日起至110年1月3日止，鹿秀社區大學在鹿港圖書藝文中心推出109年秋季班成果展，歡迎各界踴躍參觀。

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▲鹿秀社區大學的課程創意春仔花。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

× ▲鹿秀社區大學的課程創意春仔花。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

鹿秀社區大學的課程，汲取在地的工藝養分，並接受隨處可見的在地傳統文化薰陶，因此在作品中呈現出濃濃的在地元素，不論是現代或傳統的工藝作品，甚而平面的書法、畫作等，都能發展出精緻及典雅的底蘊，巧妙的將當地的元素融合在作品中。

▲水印木刻版畫老師陳錫閔特別展示他創作的復刻符印。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

× ▲水印木刻版畫老師陳錫閔特別展示他創作的復刻符印。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

本檔展覽以社大春季班所開設的課程為主,其中包括寫意花鳥、書法、實用篆刻、時尚包設計打版、創意春仔花、茶席擺設、素描、色鉛筆、傳統木雕、金屬線編織、編結首飾設計、錫藝、漆藝、水印木刻版畫、玉雕、指甲彩繪、木作榫接、複合粉彩畫禪繞等。作品琳瑯滿目，集結社區大學參加學員滿滿的能量。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿秀社區大學是終身學習的殿堂，深受鎮民喜愛，很多人在此研習多種課程，樂此不疲，而一年一度的成果展更是大家展現成績的最佳舞台，每次都有令人刮目相看的驚嘆；目前已有相當多的學員都具備美學的素養及操作美學的能力，手作的各類作品，都能呈現出張力十足的創作力，欣賞過的人皆會被作品觸動。

水印木刻版畫老師陳錫閔特別展示他創作的復刻符印，他表示，因為鹿港寺廟多，他本來想做符印版畫，但探究之後才發現一般寺廟符印是以神明降旨為主，所以他以韓愈「師說」文「師者傳道授業解惑矣」雕刻成符印，展現傳統符印的製程，相當特殊。

▲鹿秀社區大學以鹿港為基地，吸收古鎮的精華，延續傳統工藝錫藝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

× ▲鹿秀社區大學以鹿港為基地，吸收古鎮的精華，延續傳統工藝錫藝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

鹿秀社區大學主任秘書郭佩玲表示，社區大學的學習，有別於正規教育體制中以學術理論為本的教學方法，取而代之的是讓成年人學習更有效率，更能貼近生活，更能展現個人風格的實作課程，不論是工藝或繪畫、傳統或現代，都能讓學員感受動手作的樂趣，更能深入探索，發現問題。