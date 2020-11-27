方文琳姊弟戀無奈分開　重逢「鮮肉」情意濃

8點檔《生生世世》劇中方文琳和年紀差了10多歲的黃文星，談了一段轟轟烈烈的姊弟戀，之後迫於無奈分道揚鑣，這段無疾而終的感情讓人留著無限遺憾。本周方文琳和黃文星即將再度重逢，方文琳透露當初看到腳本就很喜歡這場戲，拍攝之後對於兩人久別重逢眼神更是感動，她俏皮表示：「當初看到就覺得滿好的，兩個人彼此給的東西都滿濃的，但不能劇透，點到此為止。」

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▲方文琳（左）、黃文星當初姊弟戀被迫分開。（圖 / 台視提供）

× ▲方文琳（左）、黃文星當初姊弟戀被迫分開。（圖 / 台視提供）

方文琳劇中再次與刻骨銘心的愛戀對象相遇，情感真摯場面動人，方文琳說拍攝這場重逢戲，無須多加設想或揣摩，她笑著表示：「幹嘛要揣摩，人生當中的經驗就很豐富了！但是拍戲規拍戲，當然會有彼此訴說過去種種的情境，現實生活中比較少有這樣的可能。」

劇情隨著時間推進10多年，劇中角色也出現新一階段的造型變化，黃文星再現身已是白髮蒼蒼的大叔，而方文琳也在髮型上做了改變，10多年來歷經許多波折，角色人生過的十分艱辛。

▲黃文星換上年邁造型。（圖 / 台視提供）

× ▲黃文星換上年邁造型。（圖 / 台視提供）

而近來也有不少觀眾指出方文琳飾演的「劉淑莊」其實帶有私心，非得把徒弟米可白留在身邊，方文琳也笑著表示：「我就說演這部戲很人性，該有的出發點就一定會有，要說自私也可以，淑莊為了自己，好不容易一手培養起來的助產士，從小一起生活是有感情的。有些粉絲分析，她還是很疼明珠，嫁出去也是捨不得，當不成自己的媳婦難免扼腕，但該放手的還是要放手。」