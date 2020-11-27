嘉市諸羅山盃棒球賽獲臺灣國際賽12金選　今年有更多亮點

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嘉市諸羅山盃棒球賽獲臺灣國際賽12金選　今年有更多亮點

記者陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-11-27 21:00:00

嘉義市議會李忠曆議員要市政府振興嘉義市棒球盛事。(圖／記者陳惲朋攝）
▲嘉義市議會李忠曆議員要市政府振興嘉義市棒球盛事。(圖／記者陳惲朋攝）
嘉義市議會第十屆第四次定期會漸近尾聲，今(27)日由無黨籍李忠曆議員執行市政總質詢，李忠曆要市政府振興棒球原鄉的嘉義市棒球盛事，教育處長林立生回覆，「諸羅山盃棒球賽」獲列「臺灣國際賽12金選」，今年賽事中將有更多的亮點。
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李忠曆質詢指出，嘉義市是棒球原鄉，也是全台灣發展棒球運非常重要的城市，台灣的棒球賽事如果少了嘉義市的隊伍參加，就會顯得不完整，但是現在嘉義市的棒球運動實況，已經大不如前，22日民生國中能榮獲全國國中軟式棒球冠軍，這麼好的成就，絕對不是不勞而獲；民生國中能將没有任何棒球基礎的小學生，在進入國中階段後訓練成為優秀的棒球選手，甚至奪得全國冠軍，能得這麼重大的收穫，市政府應該藉這機會好好反省，未來嘉義市的棒球是不是要繼續發展？
市政府教育處林立生處長胸有成竹答詢，為讓學生的功課與運動可以雙軌併行，讓家長無後顧之憂，今年市府在議會支持下已編列168萬元經費，要針對參與棒球等運動的學生，在課後實施輔導提昇課業成績。

林立生分享，12月份也將舉辦全國少棒最高殿堂賽事-「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」，這賽事在大家共同的努力下，今年體育署在上百場的賽事中，根據行銷力、收視力、參與力及經濟力等指標作出評比，正式與「臺北國際金卡納大獎賽」、「棲蘭100林道越野賽」及「日月潭萬人泳渡& FINA世界馬拉松游泳系列賽(南投站)」等，併列「臺灣國際賽12金選」中「新星賽事」的精彩賽事其中之一。

林立生強調，今年的「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」會有許多亮點，去年有228隊秒殺完成報名，今年因新冠肺炎疫情關係，外國球隊無法過來參賽，但我們已經開放給國內更多的球隊報名參加，到目前為止已報名252隊，是歷屆參賽隊伍最多，國內單項賽事最大隊伍數賽事，且為慶祝KANO棒球場重新開幕，特別安排盛大煙火表演節目，並首創賽事宣傳吉祥物—大型勇媽娃娃人偶(真人扮演)，為提升品牌國際能見度，今年更是與電視台合作，直播32強賽事等，也許還會有驚喜，市府仍在積極努力爭取中。
▲嘉義市教育處長林立生：「諸羅山盃棒球賽」獲列「臺灣國際賽12金選」，今年賽事中將有更多的亮點。（圖／記者陳惲朋攝)
▲嘉義市教育處長林立生說，「諸羅山盃棒球賽」獲列「臺灣國際賽12金選」，今年賽事中將有更多的亮點。（圖／記者陳惲朋攝)
 
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