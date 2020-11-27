嘉市諸羅山盃棒球賽獲臺灣國際賽12金選　今年有更多亮點

我是廣告 請繼續往下閱讀
市政府教育處林立生處長胸有成竹答詢，為讓學生的功課與運動可以雙軌併行，讓家長無後顧之憂，今年市府在議會支持下已編列168萬元經費，要針對參與棒球等運動的學生，在課後實施輔導提昇課業成績。
林立生分享，12月份也將舉辦全國少棒最高殿堂賽事-「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」，這賽事在大家共同的努力下，今年體育署在上百場的賽事中，根據行銷力、收視力、參與力及經濟力等指標作出評比，正式與「臺北國際金卡納大獎賽」、「棲蘭100林道越野賽」及「日月潭萬人泳渡& FINA世界馬拉松游泳系列賽(南投站)」等，併列「臺灣國際賽12金選」中「新星賽事」的精彩賽事其中之一。
林立生強調，今年的「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」會有許多亮點，去年有228隊秒殺完成報名，今年因新冠肺炎疫情關係，外國球隊無法過來參賽，但我們已經開放給國內更多的球隊報名參加，到目前為止已報名252隊，是歷屆參賽隊伍最多，國內單項賽事最大隊伍數賽事，且為慶祝KANO棒球場重新開幕，特別安排盛大煙火表演節目，並首創賽事宣傳吉祥物—大型勇媽娃娃人偶(真人扮演)，為提升品牌國際能見度，今年更是與電視台合作，直播32強賽事等，也許還會有驚喜，市府仍在積極努力爭取中。