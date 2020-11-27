女神世紀合體！田馥甄爆蔡依林讓她「全身暢爽」

蔡依林Jolin從20日起一連2周在高雄巨蛋舉行「蔡依林

Ugly Beauty 2019-2020世界巡迴演唱會」，

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▲▼蔡依林連續2周在高雄開唱。（圖／凌時差提供）

最近宣傳行程滿檔的Hebe原訂禮拜日在花蓮有簽名會，為了擔任Jolin演唱會嘉賓特別專程跑高雄一趟。今年1月才以粉絲心情朝聖Jolin巡演台北場的Hebe坦言看完「全身暢爽」，還形容Jolin是個「性感感性兼具」、「可愛又可惡」的女生，她表示：「我總覺得一場演唱會是展示著一個表演者的狀態，當時看完Ugly beauty演唱會，整個演出無論聽覺、視覺、表演，都好有完整性，看完全身暢爽，整場演出就像Jolin現在的狀態一樣，專業精準又有人味，性感又感性，可愛又可惡，內外兼具的完整。好喜歡！」至於Jolin則以「我的女神」來稱呼Hebe，她笑說：「每一次看到她長髮飄逸、歌聲迷人、笑容親切的模樣，都感覺有一種很清新的風吹著我！」