女神世紀合體！田馥甄爆蔡依林讓她「全身暢爽」

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女神世紀合體！田馥甄爆蔡依林讓她「全身暢爽」

記者吳雨婕/綜合報導

calendar_today2020-11-27 22:00:04

蔡依林邀來田馥甄Hebe擔任演唱會嘉賓。（圖／凌時差提供）
▲蔡依林（右）、田馥甄Hebe在演唱會上合體，組成「田蔡CP」。（圖／凌時差提供）
蔡依林Jolin從20日起一連2周在高雄巨蛋舉行「蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020世界巡迴演唱會」，繼上周邀來饒舌天團頑童MJ116擔任嘉賓後，相隔5天再開唱的Jolin迎來女神Hebe田馥甄降臨高雄巨蛋，華語樂壇2大天后難得同台特別選唱了歌曲《刻在我心底的名字》。
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蔡依林唱完《腦公》後，她看到有燈牌上面寫著「蔡腦公」，假裝惱怒的說：「欸！我是看起來是像男生是嗎？為什麼你們舉板子上面是寫『蔡腦公』？」後來她才發現是後援會特別準備的，她還開玩笑的表示：「給我站出來！」隨即才笑說「好啦！好喜歡！」傲嬌模樣，逗樂全場歌迷。
▲蔡依林為高雄的演唱會準備了新的服裝。（圖／凌時差提供）
▲▼蔡依林連續2周在高雄開唱。（圖／凌時差提供）
▲蔡依林換上「阿聯酋空姐裝」，放話空姐復工，逗樂全場粉絲。（圖／凌時差提供）
而在唱完《檸檬草的味道》後，Jolin緊接著演唱《刻在我心底的名字》，唱著唱著Hebe驚喜登台，引起全場尖叫。開心受邀當嘉賓的Hebe笑說：「當初是抱著『客隨主便』的心態配合Jolin選歌，沒想到Jolin一開始提議要唱《I'm not yours》，我發現自己可能『扛不住』，也擔心自己太隨便。後來她突然講到近期讓她聽了很有感覺的《刻在我心底的名字》，我聽完這首歌覺得挺喜歡，覺得兩人一起合唱很可以！」

最近宣傳行程滿檔的Hebe原訂禮拜日在花蓮有簽名會，為了擔任Jolin演唱會嘉賓特別專程跑高雄一趟。今年1月才以粉絲心情朝聖Jolin巡演台北場的Hebe坦言看完「全身暢爽」，還形容Jolin是個「性感感性兼具」、「可愛又可惡」的女生，她表示：「我總覺得一場演唱會是展示著一個表演者的狀態，當時看完Ugly beauty演唱會，整個演出無論聽覺、視覺、表演，都好有完整性，看完全身暢爽，整場演出就像Jolin現在的狀態一樣，專業精準又有人味，性感又感性，可愛又可惡，內外兼具的完整。好喜歡！」至於Jolin則以「我的女神」來稱呼Hebe，她笑說：「每一次看到她長髮飄逸、歌聲迷人、笑容親切的模樣，都感覺有一種很清新的風吹著我！」
▲蔡依林邀來田馥甄Hebe擔任演唱會嘉賓。（圖／凌時差提供）
▲蔡依林（右）邀來田馥甄Hebe擔任演唱會嘉賓。（圖／凌時差提供）
 
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