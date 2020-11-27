女神世紀合體！田馥甄爆蔡依林讓她「全身暢爽」

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而在唱完《檸檬草的味道》後，Jolin緊接著演唱《刻在我心底的名字》，唱著唱著Hebe驚喜登台，引起全場尖叫。開心受邀當嘉賓的Hebe笑說：「當初是抱著『客隨主便』的心態配合Jolin選歌，沒想到Jolin一開始提議要唱《I'm not yours》，我發現自己可能『扛不住』，也擔心自己太隨便。後來她突然講到近期讓她聽了很有感覺的《刻在我心底的名字》，我聽完這首歌覺得挺喜歡，覺得兩人一起合唱很可以！」
最近宣傳行程滿檔的Hebe原訂禮拜日在花蓮有簽名會，為了擔任Jolin演唱會嘉賓特別專程跑高雄一趟。今年1月才以粉絲心情朝聖Jolin巡演台北場的Hebe坦言看完「全身暢爽」，還形容Jolin是個「性感感性兼具」、「可愛又可惡」的女生，她表示：「我總覺得一場演唱會是展示著一個表演者的狀態，當時看完Ugly beauty演唱會，整個演出無論聽覺、視覺、表演，都好有完整性，看完全身暢爽，整場演出就像Jolin現在的狀態一樣，專業精準又有人味，性感又感性，可愛又可惡，內外兼具的完整。好喜歡！」至於Jolin則以「我的女神」來稱呼Hebe，她笑說：「每一次看到她長髮飄逸、歌聲迷人、笑容親切的模樣，都感覺有一種很清新的風吹著我！」