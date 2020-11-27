雲164線拓寬土厝公聽會　村民：堅持反對拆屋讓地

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

雲164線拓寬土厝公聽會　村民：堅持反對拆屋讓地

記者蘇榮泉/雲林報導

calendar_today2020-11-27 20:50:00

雲164線拓寬土厝公聽會
▲村民依舊堅持反對拆屋，人都老了突然要拆屋讓地，情何以堪。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.27）
雲林縣政府工務處今（27日）天在水林鄉通天宮廣場辦理「164線（11k+931~16k+339）道路拓寬工程(都市計畫外)」第4次公聽會，土厝村民帶著258份連署書參與。
我是廣告 請繼續往下閱讀
對照今年1月的上次公聽會火爆場面，因為工程計畫範圍也逐步檢討修改，相對場面也平和許多，但村民依舊堅持反對拆屋讓地，雙方仍未達共識，警方也到場維護秩序，工務處表示將再繼續和村民溝通協商。
▲警方也到場維護秩序，工務處表示將再繼續和村民溝通協商。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.27）
▲警方也到場維護秩序，工務處表示將再繼續和村民溝通協商。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.27）
公聽會今天在水林鄉通天宮廣場分上、下午各舉辦1場，現場掛滿「反對拆房子」、「反對道路拓寬」抗議白布條，村民指出，大家並非是為了反對而反對，而是多數人在當地居住數十年了，村民都老了，突然要拆屋讓地，情何以堪，屋子壞了沒地方住也沒錢修理，誰都無法接受居住權受損。

據了解，雲林縣164縣道聯結北港、水林、口湖沿海3鄉鎮，拓寬工程計畫將目前12米道路拓寬至20米，規畫雙向四車道，不過拓寬路段沿線仍須拆部分居民房屋。

▲土厝村民帶著258份連署書參與。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.27）
▲土厝村民帶著258份連署書參與。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.27）
現場村民不服，頻表達「路已經夠寬、夠用，真的不用再拓寬！」、「說塞車卻也不是天天塞，僅只大節日車流壅塞，就要求住戶拆屋讓地，實在無法接受、屋子拆了沒地方住.....」等心聲。

縣府工務處副處長廖政彥表示，拓寬工程盡量將公有地列入規畫範圍，盡可能不讓居民權益受損，然仍有少部分居民土地須徵收，縣府會評估每個住戶個案的情況，提出安置計畫及相對遷移費。
▲副處長廖政彥表示會持續與居民協商找尋共識，讓164線能順利拓寬，改善當地交通狀況。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.27）
▲副處長廖政彥表示會持續與居民協商找尋共識，讓164線能順利拓寬，改善當地交通狀況。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.27）
當地村民已發動258人連署，村民希望公部門納入居民反對意見參考，莫讓苗栗大埔事件在地方上二次重演；會後工務處表示會盡可能貼近民意，以減輕占用民地為主微調道路設計，也會持續與居民協商找尋共識，讓164線能順利拓寬，改善當地交通狀況。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀