雲164線拓寬土厝公聽會　村民：堅持反對拆屋讓地

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公聽會今天在水林鄉通天宮廣場分上、下午各舉辦1場，現場掛滿「反對拆房子」、「反對道路拓寬」抗議白布條，村民指出，大家並非是為了反對而反對，而是多數人在當地居住數十年了，村民都老了，突然要拆屋讓地，情何以堪，屋子壞了沒地方住也沒錢修理，誰都無法接受居住權受損。
據了解，雲林縣164縣道聯結北港、水林、口湖沿海3鄉鎮，拓寬工程計畫將目前12米道路拓寬至20米，規畫雙向四車道，不過拓寬路段沿線仍須拆部分居民房屋。
現場村民不服，頻表達「路已經夠寬、夠用，真的不用再拓寬！」、「說塞車卻也不是天天塞，僅只大節日車流壅塞，就要求住戶拆屋讓地，實在無法接受、屋子拆了沒地方住.....」等心聲。
縣府工務處副處長廖政彥表示，拓寬工程盡量將公有地列入規畫範圍，盡可能不讓居民權益受損，然仍有少部分居民土地須徵收，縣府會評估每個住戶個案的情況，提出安置計畫及相對遷移費。
當地村民已發動258人連署，村民希望公部門納入居民反對意見參考，莫讓苗栗大埔事件在地方上二次重演；會後工務處表示會盡可能貼近民意，以減輕占用民地為主微調道路設計，也會持續與居民協商找尋共識，讓164線能順利拓寬，改善當地交通狀況。