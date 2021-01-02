檢疫中心環境引飼主質疑　防檢局稱「國家級豪華」

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根據農委會防檢局統計指出，國內歷年來留檢犬貓隻數，依年份計有2016年約973隻、2017年約879隻、2018年約1162隻；而2019年由於台大動物醫院不再辦理犬貓隔離檢疫業務，因此當年度檢疫中心的留檢犬貓隻數增為1586隻；而今年1至9月為止就有866隻，數量與去年同期差不多，並未有特別變化。
彭明興表示，目前檢疫中心檢疫的入境寵物，以犬貓還是占為最大宗，今年自2月以來，受到疫情影響而全球航班大減，因此近期入境犬貓採檢的數量有所減少，直到自9、10月過後，國內疫情逐漸趨緩，才有比較多的寵物採檢需求。
根據檢疫中心官網，該中心內分為犬舍與貓舍，為了防疫需求，不管犬、貓舍都是一隻寵物一間籠，還另有大型欄可供大型狗隔離。彭明興強調，中心環境的光線明亮，且採用冷暖氣機空調，根據他在國內外訪問經驗，全球少有這樣舒適環境的檢疫中心，「我們設備是國家級豪華的」。
據官網資料，檢疫中心內每隻狗隔離欄面積為3.3平方公尺（近1坪），大型欄則為6.9平方公尺，後方還有7.8平方公尺的運動場，活動空間算相當寬敞；每隻貓籠的面積則較小，面積為0.66平方公尺。
檢疫中心的環境究竟是好是壞？從官方提供照片來看，確實中心內室內空間寬敞明亮，且還有許多縣市動物收容所未有的空調設備。若觀察檢疫中心的網路評論，雖說的好惡是主觀意識，但也有不少飼主讓寵物來住之後大讚。
至於有民眾反應，檢疫中心的空間可能不符合所有民眾期待，為何不開放民間團體來經營？彭明興說，檢疫中心主要是為了服務飼主，若民眾覺得有不足之處，「我們也盡量會滿足主人需求」。
彭明興強調，在2017年以後，寵物入境需檢疫天數從20日降為7日，「檢疫天數降了三分之二，等於是容量提升了」，就近年數據來看，其實離所謂「爆籠」還有很大的距離，且檢疫中心二樓還有更多空間能擴大收容；因此，就環境與空間而言，目前檢疫中心仍不需動保團體的幫忙，當然如果未來真的不夠之處，屆時會再來考慮民間資源。
而寵物入境規範如此繁瑣，到底是在防什麼？彭明興說，目前國際間最害怕的動物流行疾病就是狂犬病，不幸的是全球幾乎都是疫區國家，所以才要嚴格執行寵物入境隔離；至於狂犬病恐怖之處，在於被感染者發病後死亡率幾乎百分百，「不管是動物或是人類」。
依現行規定，若是飼主有準備檢疫資料，則檢疫期間為7日；倘若未準備完整的檢疫資料就回台，檢疫天數將超過180日。彭明興指出，180日這個數字是有科學依據，由於狂犬病的感染潛伏期很長，「有時候會到很多年」，而大部分被感染動物會在半年內發病，所以才定了180日這樣數字，在國際上的標準就是如此。
不過，雖然寵物入境檢疫的規定嚴格，但也是准許一些例外。彭明興表示，有些病危的寵物回國後，若有相關醫療證明，經過申請也是能夠居家隔離，讓犬貓在熟悉的環境內渡過晚年；當然動物在家隔離期間，也是會受到防檢局人員不定時的監督，「跟現在疾管署的檢疫一樣」。
另外，彭明興補充，如果是導盲犬等類型的工作犬，持有該有的證件與資料，防檢局也會視情況開放居家檢疫，「政府（政策）還是基於相信民眾，如果他們有特殊需求，我們就會送回去家裡」。