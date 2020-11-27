目標持股過半！開發金要用每股23.6元公開收購中壽10億股
目標持股過半！開發金要用每股23.6元公開收購中壽10億股
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-27 20:32:40
為持續進行轉投資中國人壽計畫，開發金控今（27）日召開董事會，會中決議以公開收購方式轉投資中壽的普通股股權，暫定的公開收購對價條件為每1股中國人壽支付現金新台幣23.6元，預定公開收購10億股，即中壽已發行股份總數的21.13%，最低收購數量約為2億3657萬股，即中壽已發行股份總數的5%。後續將於取得主管機關核准後，另行召開董事會正式進行公開收購。
開發金表示，這次公開收購對價條件已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書，對價相對於中壽過去20日簡單算數平均數每股平均價20.14元，溢價率為17.2%。開發金指出，2017年9月已透過公開收購方式轉投資中壽股權8億8000萬股，約中壽已發行股份的25.33%，完成後中壽已成為開發金的壽險子公司。加計子公司凱基證券已持有的中壽股權，目前開發金對中壽的綜合持股比例約為34.82%，若這次公開收購可取得預定收購數量，加計這次取得的21.13%，綜合持股比例將達55.95%，中壽將可成為開發金控持股過半的子公司。開發金自2017年9月將中壽納為子公司後，正式成為具有壽險、商銀、證券及創投/私募股權4大獲利平台的金控公司。近年來，中壽績效卓越，對開發金的獲利貢獻、資本使用效率與股東權益報酬率亦有所助益。開發金強調，未來金控各子公司將進行更全方位合作，強化集團經營綜效，加速推動數位化，成為員工的最佳選擇，進一步建立開發金在企業永續責任（ESG）的領先地位。