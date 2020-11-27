毒班機發酵　指揮中心：暫緩2印尼仲介公司移工來台

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指揮中心表示，經進一步調查，我國10月22日迄今確診之印尼籍移工中，另分別有3名自PT. LAATANSA LINTAS及2名自PT. PRIMA DUTA SEJATI共2家印尼外國人力仲介公司仲介引進，故自即日起，新增暫緩該2家印尼外國人力仲介公司仲介移工來臺工作。
指揮中心指出，未來該6家印尼國外人力仲介公司之訓練中心，如經印尼政府衛生單位確認其防疫措施改善且出具已無COVID-19疫情之證明，報經指揮中心同意後，始得重新仲介印尼移工來臺工作。
另外，日前指揮中心要求「旅客登機前需附3日內核酸檢驗報告」遭指違憲一事，指揮中心經相關部會討論共識後指出，秋冬防疫專案及配套措施等，兼顧國內防疫安全、航機風險管理及海外國人遷徙自由，符合憲法保護人民基本權之意旨。
指揮中心進一步說明，該專案是依傳染病防治法第58條第1項第2款規定，旅客搭機時應配合出示COVID-19核酸檢驗報告；並依同法第17條第1項、第59條第1項、第3項及港埠檢疫規則第24條規定，請航空公司於境外旅客登機前檢查該項檢驗報告，其法源依據明確，符合法律保留原則。
指揮中心表示，旅客在登機前無法出示檢驗報告者，如屬須緊急協處者（如奔喪、探視重病、緊急就醫）；無法提供自費篩檢的國家；部會專案經指揮中心同意之情形，並配合主動切結者，不予裁罰。國人若於國外確診新冠肺炎，首先應遵循所在國之隔離治療等防疫規範，以保障自己與親友健康。如有急迫返國或就醫之必要時，在符合所在國防疫規範與航空公司旅客運送條款之前提下，仍得依「海外國人確認COVID-19之返國就醫專案申請作業原則」進行專案申請，以利妥善安排機上防疫措施與返臺後續醫療處置。