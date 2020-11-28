國民黨丟豬內臟救民調？于北辰：不做會更慘！
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-28 08:00:00
行政院長蘇貞昌今(27日)第13度受立法院邀請進行施政報告，蘇貞昌上午10時在綠委護駕下進入議場，進行施政報告，藍綠爆發衝突、互毆。國民黨立委強烈不滿民進黨團護航，拿出豬隻臟器往台上拋擲，這是國民黨繼水球、麵粉、雞蛋之後，首次發動「腥攻勢」。儘管國民黨飽受批評，但退將于北辰在節目上表示，國民黨如果不做，民調會更慘。
為確保議事順利，綠委今天清晨6時到議場前集合，藍委近7時集合完畢，7時議場開門時，雙方爭先恐後進門，綠營最後憑藉人數優勢，搶佔主席台、官員席，藍委則在發言台前舉牌抗議。上午10時一到，蘇貞昌在綠委包圍下進入議場，並進行施政報告，試圖阻擋蘇報告，藍委還拿出豬隻臟器潑灑議場，高喊「無恥蘇貞昌下台」；蘇貞昌最後在穿著雨衣的民進黨立委的團團圍住下上台完成報告。對此，于北辰今在網路節目《94要客訴》中指出，國民黨這波抗爭很驚悚，「但是如果不做，民調會更慘」。至於有沒有效？于北辰認為「是有效的」，當萊豬議題爆發後，農委會主委陳吉仲說不用赴美查廠，但經藍營抗爭，蘇貞昌才說要履行源頭檢驗。因此國民黨的抗爭有用，而最大的獲利者其實是人民。
于北辰說，藍營正處於關鍵轉型期，過去大家對藍營印象一直都是「溫良恭謙讓」，支持者更直批藍營「只會文質彬彬、不會戰鬥、拿不出在野黨的態度」，而國民黨現正為支持者學習如何「武力抗爭」。新聞來源為Newtalk 新頭殼