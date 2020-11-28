台股周線連四紅　12月外資放假、盤勢進入高檔休息

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廖哲宏指出，廠商第三季財報表現不錯，但部分受匯率波動影響，第四季多數廠商也有季節性下修狀況，不過值得注意的是，受惠缺料、缺產能且漲價態勢，讓少數電子供應鏈有望續強且受匯率波動影響程度降低。
廖哲宏表示，目前國際上的主要變數，主要還是疫情的擴散狀況以及疫苗的推出進度，美國大選是否能在明年一月順利交接也是要留意的重點。此外目前基本面的趨勢仍是正向。
在投資建議上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，預估台股未來半年都還是正向看待，主要是從年度獲利成長角度來看，明年上半年會是最高，且預估台股明年第一季有機會進入作夢行情，有助支撐台股後市表現。在主要變數方面則是需要高度檢視並留意明年第二季是否會有庫存調整及幅度。
永豐證券投顧則指出，12月疫苗若開始施打，市場沈浸於樂觀氛圍，經濟前景展望良好，投資人將偏好風險性資產，預期外資買超力道將延續至12月，直至1月20日拜登就任，屆時加稅議題又將成為關注焦點，或許股市興奮度將打折。
永豐證券投顧也預估，12月台股維持高檔，指數區間13500點到14200點。在選股部分，外資回補潮，晶圓龍頭股自不會缺席，因應5G運用，寬頻網路規格升級，Wifi 6供應鏈值得關注，ABF及伺服器運用PCB長線看俏，另蘋果興起mini Led平板浪潮，相關個股營運在2021年將可大放異彩。在傳產股部分，貨櫃航運運價正夯，獲利成長趨勢不變，另Nike前景展望佳，相關成衣大廠股價可望有所表現。